40-річна зірка "Фабрики зірок" розкрила стать первістка і роботу чоловіка: "Не знаю, як ростити"

40-річна українська співачка Любов Юнак, більш відома як Лавіка, яка чекає на народження первістка, розповіла, що вони з чоловіком чекають на хлопчика.

В інтерв'ю Славі Дьоміну артистка зізналася, що перебуває на 37-му тижні вагітності, тобто зовсім скоро будуть пологи, але до того моменту Любов ще планує провести один виступ.

Стать дитини Лавіки

Зокрема, зірка "Фабрики зірок" розкрила стать дитини.

"Тільки тобі скажу. Пацан! Я не знаю, як ростити пацана. Я була впевнена, що буде дівчинка, бо у нас усі дівчатка навколо, і всі подружки з дівчатами. І тут навіть немає що передати нашому синові, бо всі дівчатка. Але, подивимося, треба наразі хлопчиків народжувати", — сказала Лавіка.

Зі своїм другим чоловіком Дмитром зірка сцени разом уже три роки. За словами Любові, він займається електроавтомобілями.

"Він спеціаліст з лікування машинок. Я так це називаю", — каже Лавіка.

Лавіка з чоловіком Фото: Instagram

Лавіка вагітна

Лавіка офіційно вийшла заміж за Дмитра Вознюка у травні цього року. Пара ретельно приховувала вагітність, повідомивши публічно вже на останніх термінах.

Цікаво, що навіть перебуваючи на останньому місяці вагітності, Лавіка не припинила творчої діяльності. Вона пообіцяла фанатам незабаром вийти на сцену в Києві, щоб виконати улюблені хіти.

