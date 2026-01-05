Відома співачка, яка нещодавно народила, повідомила про "приліт" біля її дому (фото)

Українська співачка та зірка шоу "Фабрика зірок" Лавіка (Любов Юнак), повідомила про вороже влучання поруч з її будинком. Зовсім нещодавно артистка стала мамою.

5 січня росіяни обстріляли Київ та низку регіонів. Лавіка вийшла на звʼязок зранку та повідомила, що ніч була неспокійною для її родини.

Біля будинку Лавіки "приліт"

Ворожий "приліт" був у районі, де Лавіка мешкає з маленьким сином, зовсім поруч від її дому. Зірка "Фабрики зірок" наголосила, що в неї та її сім'ї все добре. Зокрема, Любов подякувала за турботу та коментарі з підтримкою.

"Дякуємо, друзі, за ваші повідомлення. Влучання було дійсно поруч у нашому районі, але у нас все добре. Бережіть і ви себе, будь ласка", — написала співачка та новоспечена мама.

Лавіка показала маленького сина після неспокійної ночі Фото: Instagram

Зокрема, Лавіка показала фото маленького сина після неспокійної ночі. Любомир у сні продемонстрував росіянам палець.

Син Лавіки Фото: Instagram

"Я пишаюсь бути в своїй зграї, серед своїх людей. Серед вас, друзі. Я рада ростити сина на землі свого роду, своєї сімʼї, своєї історії. За яку віддав життя мій Брат і тисячі відважних Героїв, які вірили і боролись", — писала Любов наприкінці минулого року, коли повідомила про народження первістка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Співачка Лавіка вперше стала матір'ю наприкінці 2025 року. У неї народився син.

Чоловік зірки Дмитро займається електроавтомобілями.

Крім того, ведучий та інтервʼюер Слава Дьомін розповів про влучання ворожого дрону поблизу його приватного будинку на Київщині в ніч на 23 грудня.