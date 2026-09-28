Брат звезды украинских сериалов поддержал Россию: стал на сторону пропаганды (фото)

Брат украинской актрисы Клавдии Дрозд, известный российский актер Максим Дрозд, занял пророссийскую позицию и распространяет нарративы кремлевской пропаганды.

Несмотря на то, что Максим родился в Одессе и вырос в Киеве, он уже много лет живет в Москве. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он не вернулся в Украину, а продолжил строить карьеру в России. Младшая сестра Клавдия порвала с ним все связи.

Брат Клавдии Дрозд выступил в поддержку РФ

В своих заявлениях о войне в Украине Максим Дрозд категорически отказывается признавать вину России. Вместо этого он публично повторяет классический пропагандистский штамп о том, что боевые действия и нападение на Украину — это якобы "разработки и сценарий США".

"Он, как его называют, кровный брат по отцу", — сказала Клавдия Дрозд в интервью Алине Доротюк.

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По словам звезды сериала "Реванш", сейчас они вообще не поддерживают отношения из-за войны РФ против Украины.

"Да, очевидно", — ответила Клавдия.

Между братом и сестрой состоялся разговор в тот день, когда началось полномасштабное вторжение.

"После этого разговора я даже не знаю, о чём он там рассказывал, что говорил", — призналась Клавдия.

Клавдия Дрозд с братом Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Украинская актриса не знает, чем сейчас занимается её брат.

Максим Дрозд раньше жил в Москве, а Клавдия — в Киеве. Поэтому они общались только во время поездок актера в Украину — примерно раз в полгода.

"Мы и раньше не общались, да и вообще очень редко. Ну а сейчас, когда всё это произошло, тем более", — подытожила актриса.

Максим Дрозд Фото: YouTube\Аліна Доротюк

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