Брат зірки українських серіалів підтримав Росію: став на бік пропаганди (фото)

Брат української акторки Клавдії Дрозд, відомий російський актор Максим Дрозд, обрав проросійську позицію та поширює наративи кремлівської пропаганди.

Попри те, що Максим народився в Одесі та виріс у Києві, він уже багато років живе в Москві. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він не повернувся до України, а продовжив будувати кар'єру в Росії. Молодша сестра Клавдія обірвала з ним усі звʼязки.

Брат Клавдії Дрозд підтримав РФ

У своїх заявах щодо війни в Україні Максим Дрозд повністю відмовляється визнавати провину Росії. Натомість він публічно транслює класичний пропагандистський штамп про те, що бойові дії та напад на Україну — це нібито "розробки та сценарій США".

"Він, як його називають, кровний брат по татові", — сказала Клавдія Дрозд в інтервʼю Аліні Доротюк.

Видео дня

За словами зірки серіалу "Реванш", зараз вони взагалі не підтримують стосунки через війну РФ проти України.

"Так, очевидно", — відповіла Клавдія.

Між братом та сестрою була розмова в день, коли почалося повномасштабне вторгнення.

"Після цієї розмови я навіть не знаю, що він там викладав, що говорив", — зізналася Клавдія.

Клавдія Дрозд з братом Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Українська акторка не знає, чим зараз займається її брат.

Максим Дрозд жив раніше в Москві, а Клавдія — в Києві. Тому вони спілкувалися тільки під час поїздок актора в Україну — десь раз на пів року.

"Ми не спілкувалися і до всього дуже часто. Ну і поготів зараз, коли це все сталося", — резюмувала акторка.

Максим Дрозд Фото: YouTube\Аліна Доротюк

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями у фільмах "Реванш" та "Впізнай мене", вперше стала мамою влітку 2026 року.

Український комік Даніл Повар розповів про позицію батька, який у війні підтримує російську сторону.

Крім того, Ольга Сумська зізналася, як постраждала її карʼєра через доньку, яка живе в Росії.