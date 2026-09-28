Брат зірки українських серіалів підтримав Росію: став на бік пропаганди (фото)
Брат української акторки Клавдії Дрозд, відомий російський актор Максим Дрозд, обрав проросійську позицію та поширює наративи кремлівської пропаганди.
Попри те, що Максим народився в Одесі та виріс у Києві, він уже багато років живе в Москві. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він не повернувся до України, а продовжив будувати кар'єру в Росії. Молодша сестра Клавдія обірвала з ним усі звʼязки.
Брат Клавдії Дрозд підтримав РФ
У своїх заявах щодо війни в Україні Максим Дрозд повністю відмовляється визнавати провину Росії. Натомість він публічно транслює класичний пропагандистський штамп про те, що бойові дії та напад на Україну — це нібито "розробки та сценарій США".
"Він, як його називають, кровний брат по татові", — сказала Клавдія Дрозд в інтервʼю Аліні Доротюк.
За словами зірки серіалу "Реванш", зараз вони взагалі не підтримують стосунки через війну РФ проти України.
"Так, очевидно", — відповіла Клавдія.
Між братом та сестрою була розмова в день, коли почалося повномасштабне вторгнення.
"Після цієї розмови я навіть не знаю, що він там викладав, що говорив", — зізналася Клавдія.
Українська акторка не знає, чим зараз займається її брат.
Максим Дрозд жив раніше в Москві, а Клавдія — в Києві. Тому вони спілкувалися тільки під час поїздок актора в Україну — десь раз на пів року.
"Ми не спілкувалися і до всього дуже часто. Ну і поготів зараз, коли це все сталося", — резюмувала акторка.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями у фільмах "Реванш" та "Впізнай мене", вперше стала мамою влітку 2026 року.
- Український комік Даніл Повар розповів про позицію батька, який у війні підтримує російську сторону.
Крім того, Ольга Сумська зізналася, як постраждала її карʼєра через доньку, яка живе в Росії.