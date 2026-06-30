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Відома українська акторка вперше стала мамою: що відомо про батька дитини (фото)

Клавдія Дрозд фото сина
Клавдія Дрозд народила дитину | Фото: Instagram

Популярна 28-річна акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями у фільмах "Реванш" та "Впізнай мене", вперше стала мамою. Радісною звісткою про народження сина вона поділилася у своїх соцмережах, опублікувавши перші зворушливі кадри з малюком.

Новоспечена матуся виклала в Instagram (@namedklavdiia) перші фотографії новонародженого хлопчика, проте його ім'я наразі вирішила залишити в таємниці.

Клавдія Дрозд стала мамою
Клавдія Дрозд народила сина
Фото: Instagram

Окрім світлин, зірка поділилася з підписниками кумедним та креативним відеороликом. У кадрі Клавдія спочатку позує з чималим округлим животиком, а після символічного стрибка вже тримає синочка на руках.

Клавдія Дрозд народила первістка
Клавдія Дрозд вперше стала мамою
Фото: Instagram

"От би і в житті так само швидко… 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години і ми зустрілися", — з гумором прокоментувала свій досвід пологів акторка.

Хто батько дитини

Батько дитини — особистість непублічна, і Клавдія Дрозд ретельно приховує його від преси та шанувальників.

Відео дня

Акторка раніше зазначала, що її коханий не любить зайвої уваги, і вона з повагою ставиться до його бажання залишатися в тіні. Навіть на кадрах із гендер-паті та сімейних публікаціях у соцмережах обличчя чоловіка не з'являється — зірка показує його хіба що мимохідь або зі спини.

Інші зірки, які нещодавно стали батьками

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Ігор Пустовіт та його друга дружина Вікторія стали батьками — 18 червня у подружжя народилася донечка. Для Вікторії дівчинка стала первістком, тоді як для Ігоря це вже третя дитина.
  • Блогерка Олена, яка підкорила мережу під харизматичним псевдонімом "Баба Агонь", вперше стала мамою. Зірка соцмереж народила сина.

Крім того, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан також вперше стала мамою. У неї народилася дівчинка. Наречений Ольги та батько дитини — також фехтувальник.