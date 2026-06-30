Відома українська акторка вперше стала мамою: що відомо про батька дитини (фото)

Популярна 28-річна акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями у фільмах "Реванш" та "Впізнай мене", вперше стала мамою. Радісною звісткою про народження сина вона поділилася у своїх соцмережах, опублікувавши перші зворушливі кадри з малюком.

Новоспечена матуся виклала в Instagram (@namedklavdiia) перші фотографії новонародженого хлопчика, проте його ім'я наразі вирішила залишити в таємниці.

Клавдія Дрозд народила сина Фото: Instagram

Окрім світлин, зірка поділилася з підписниками кумедним та креативним відеороликом. У кадрі Клавдія спочатку позує з чималим округлим животиком, а після символічного стрибка вже тримає синочка на руках.

Клавдія Дрозд вперше стала мамою Фото: Instagram

"От би і в житті так само швидко… 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години і ми зустрілися", — з гумором прокоментувала свій досвід пологів акторка.

Хто батько дитини

Батько дитини — особистість непублічна, і Клавдія Дрозд ретельно приховує його від преси та шанувальників.

Відео дня

Акторка раніше зазначала, що її коханий не любить зайвої уваги, і вона з повагою ставиться до його бажання залишатися в тіні. Навіть на кадрах із гендер-паті та сімейних публікаціях у соцмережах обличчя чоловіка не з'являється — зірка показує його хіба що мимохідь або зі спини.

Інші зірки, які нещодавно стали батьками

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ігор Пустовіт та його друга дружина Вікторія стали батьками — 18 червня у подружжя народилася донечка. Для Вікторії дівчинка стала первістком, тоді як для Ігоря це вже третя дитина.

Блогерка Олена, яка підкорила мережу під харизматичним псевдонімом "Баба Агонь", вперше стала мамою. Зірка соцмереж народила сина.

Крім того, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан також вперше стала мамою. У неї народилася дівчинка. Наречений Ольги та батько дитини — також фехтувальник.