Відома українська акторка вперше стала мамою: що відомо про батька дитини (фото)
Популярна 28-річна акторка Клавдія Дрозд, відома за ролями у фільмах "Реванш" та "Впізнай мене", вперше стала мамою. Радісною звісткою про народження сина вона поділилася у своїх соцмережах, опублікувавши перші зворушливі кадри з малюком.
Новоспечена матуся виклала в Instagram (@namedklavdiia) перші фотографії новонародженого хлопчика, проте його ім'я наразі вирішила залишити в таємниці.
Окрім світлин, зірка поділилася з підписниками кумедним та креативним відеороликом. У кадрі Клавдія спочатку позує з чималим округлим животиком, а після символічного стрибка вже тримає синочка на руках.
"От би і в житті так само швидко… 40 тижнів і 2 дні, і якихось 4 години і ми зустрілися", — з гумором прокоментувала свій досвід пологів акторка.
Хто батько дитини
Батько дитини — особистість непублічна, і Клавдія Дрозд ретельно приховує його від преси та шанувальників.
Акторка раніше зазначала, що її коханий не любить зайвої уваги, і вона з повагою ставиться до його бажання залишатися в тіні. Навіть на кадрах із гендер-паті та сімейних публікаціях у соцмережах обличчя чоловіка не з'являється — зірка показує його хіба що мимохідь або зі спини.
Інші зірки, які нещодавно стали батьками
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ігор Пустовіт та його друга дружина Вікторія стали батьками — 18 червня у подружжя народилася донечка. Для Вікторії дівчинка стала первістком, тоді як для Ігоря це вже третя дитина.
- Блогерка Олена, яка підкорила мережу під харизматичним псевдонімом "Баба Агонь", вперше стала мамою. Зірка соцмереж народила сина.
Крім того, українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан також вперше стала мамою. У неї народилася дівчинка. Наречений Ольги та батько дитини — також фехтувальник.