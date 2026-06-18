У відомого українського блогера вперше народилась донечка (фото)

Ігор Пустовіт та його друга дружина Вікторія стали батьками — 18 червня у подружжя народилася донечка. Для Вікторії дівчинка стала первістком, тоді як для Ігоря це вже третя дитина.

Радісною звісткою новоспечений батько поділився на своїй сторінці в Instagram (@pustovit). Блогер опублікував зворушливе фото, на якому тримає пологову картку донечки. Згідно з метрикою, дівчинка з'явилася на світ 18 червня 2026 року о 12:30. Маля народилося з вагою 4 035 грамів та зростом 54 сантиметри.

У Пустовіта народилася донечка Фото: Instagram

Для Ігоря Пустовіта це вже третя дитина, адже від попереднього шлюбу з відомою інфлюенсеркою Сашею Бо він виховує двох синів — Дениса та Євгена.

Історія стосунків Ігоря та Вікторії

Романтична історія пари розпочалася в соціальних мережах, коли Ігор вперше побачив Вікторію в TikTok і вирішив написати їй першим. Віртуальний флірт швидко переріс у реальні почуття після першої особистої зустрічі, і невдовзі пара почала серйозні стосунки. Аби бути ближче до коханого, Вікторія кардинально змінила життя та переїхала зі столиці до Івано-Франківська.

Відео дня

Розвиток подій був досить стрімким, адже вже у травні 2025 року блогер зробив дівчині романтичну пропозицію, а в серпні того ж року закохані офіційно побралися.

Ігор Пустовіт з родиною Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Святкування весілля пари відбулося в Івано-Франківську, де вони мешкають. Церемонія проходила під відкритим небом серед мальовничої природи.

Раніше Ігор Пустовіт був одружений з блогеркою Сашею Бо. Їхнє розлучення стало скандалом у 2021 році.

Крім того, зірковий кухар Євген Клопотенко одружився і показав кадри з весілля.