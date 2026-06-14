"Офіційно чоловік і дружина": Євген Клопотенко одружився і показав кадри з весілля (фото)

Відомий український кулінар та ресторатор Євген Клопотенко одружився. Його дружиною стала Катерина Воскресенька.

Весілля Євгена Клопотенка та Катерини Воскресеньки відбулося в українському стилі. Радісною новиною, а також кадрами зі свята кулінар та його обраниця поділилися в Instagram.

"Офіційно чоловік і дружина", — підписав фото та відео з весілля Клопотенко.

Євген Клопотенко та його обраниця Катерина Воскресенька Фото: Instagram

Євген попросив людей, охочих привітати молодят, долучитися до благодійного збору для Збройних сил України.

"Якщо хочете нас привітати — підтримайте збір у шапці профілю. Бо можливість жити й кохати в ці дні нам дають ЗСУ!", — закликав кулінар.

У дописі та у коментарях під кадрами Євген Клопотенко висловив вдячність усім, хто розділив свято кохання пари, а також написав багато приємних побажань подружжю.

Відео дня

Під час весілля молодята також потрапили під дощ. Однак це не завадило святкуванню.

Варто зауважити, що про свої заручини кулінар натякнув ще у січні цього року. Клопотенко тоді показав світлини, на яких освідчився у коханні своїй дівчині. До цього моменту пара перебувала у стосунках вже упродовж року.

А у жовтні 2025 року Євген Клопотенко вперше показав свою дівчину. До цього пара тримала свої стосунки у секреті.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Раніше пара також зізналася, що хоче підписати шлюбний договір.