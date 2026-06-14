"Официально муж и жена": Евгений Клопотенко женился и поделился снимками со свадьбы (фото)

Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женился. Его женой стала Екатерина Воскресенька.

Свадьба Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресеньки прошла в украинском стиле. Радостной новостью, а также фотографиями с торжества поделились в Instagram повар и его избранница.

"Официально муж и жена", — подписал Клопотенко фото и видео со свадьбы.

Евгений Клопотенко и его избранница Екатерина Воскресенька Фото: Instagram

Евгений попросил всех, кто хочет поздравить молодоженов, принять участие в благотворительном сборе средств для Вооруженных сил Украины.

"Если хотите нас поздравить — поддержите сбор средств в шапке профиля. Ведь возможность жить и любить в эти дни нам дают ВСУ!", — призвал кулинар.

В посте и в комментариях под фотографиями Евгений Клопотенко поблагодарил всех, кто разделил с парой праздник любви, а также написал много приятных пожеланий супругам.

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Во время свадьбы молодожены также попали под дождь. Однако это не помешало празднованию.

Стоит отметить, что о своей помолвке повар намекнул ещё в январе этого года. Клопотенко тогда опубликовал фотографии, на которых признался в любви своей девушке. К этому моменту пара была вместе уже целый год.

А в октябре 2025 года Евгений Клопотенко впервые показал свою девушку. До этого пара держала свои отношения в секрете.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Ранее пара также призналась, что хочет заключить брачный договор.