"Официально муж и жена": Евгений Клопотенко женился и поделился снимками со свадьбы (фото)
Известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женился. Его женой стала Екатерина Воскресенька.
Свадьба Евгения Клопотенко и Екатерины Воскресеньки прошла в украинском стиле. Радостной новостью, а также фотографиями с торжества поделились в Instagram повар и его избранница.
"Официально муж и жена", — подписал Клопотенко фото и видео со свадьбы.
Евгений попросил всех, кто хочет поздравить молодоженов, принять участие в благотворительном сборе средств для Вооруженных сил Украины.
"Если хотите нас поздравить — поддержите сбор средств в шапке профиля. Ведь возможность жить и любить в эти дни нам дают ВСУ!", — призвал кулинар.
В посте и в комментариях под фотографиями Евгений Клопотенко поблагодарил всех, кто разделил с парой праздник любви, а также написал много приятных пожеланий супругам.
Во время свадьбы молодожены также попали под дождь. Однако это не помешало празднованию.
Стоит отметить, что о своей помолвке повар намекнул ещё в январе этого года. Клопотенко тогда опубликовал фотографии, на которых признался в любви своей девушке. К этому моменту пара была вместе уже целый год.
А в октябре 2025 года Евгений Клопотенко впервые показал свою девушку. До этого пара держала свои отношения в секрете.
Напомним, ранее "Фокус" писал, что:
- Евгений Клопотенко нашел себе новую работу: теперь он участвует в польском "МастерШефе";
- в апреле Клопотенко удивил всех, рассказав, сколько зарабатывает на ресторанах.
Ранее пара также призналась, что хочет заключить брачный договор.