Клопотенко хочет подписать брачный договор: его невеста отреагировала

Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, который обручился с невестой Екатериной в январе, подробно объяснил, каким видит их будущее.

Победитель шоу "МастерШеф" дал первое совместное интервью со своей будущей женой Маричке Падалко.

Клопотенко о брачном контракте

Оказалось, что пара планирует подписание брачного контракта. Именно Евгений стал инициатором этого.

"Обязательно... Если бы я был девушкой и у меня был бы парень, я бы хотел, чтобы он на деле показал, что я тебе важна", — говорит ресторатор.

За собственное имущество Клопотенко не волнуется.

"У меня есть телевизор, есть холодильник — это не трогать! Ну, забери рестораны и пойди там что-то сделай, с официантами, поварами поговори. Долги хочешь дам свои?" — пошутил кулинар.

Вместе с этим Клопотенко отметил, что к этому моменту нужно подойти ответственно, ведь даже близкие люди ссорятся и не могут найти общего языка.

"Надо понять, что мы хотим. Когда романтично все, а потом как-то уже нехорошо стало, то люди начинают ссориться. Близкие обычно ссорятся больше всего. Это же классика. Люди, которые любят, потом через две секунды начинают ненавидеть друг друга", — говорит победитель шоу "МастерШеф".

Евгений Клопотенко с невестой Фото: klopotenko\Instagram

Реакция невесты

Сама же Екатерина объяснила, почему для нее важен такой шаг.

"Если описать общий смысл этого, он в том, чтобы я и наш будущий ребенок (дети) имели гарантии, что мы можем дальше комфортно жить сами, если, не дай Бог, что-то произойдет", — сказала избранница Евгения.

Более того, стало известно, что будущие супруги уже активно готовятся к появлению детей, проверяя здоровье.

