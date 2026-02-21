"С вилкой такого эффекта нет": Евгений Клопотенко рассказал, почему ест все только руками

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что уже больше года отказался от использования столовых приборов и ест все блюда руками. Он объяснил, что такой способ потребления пищи позволяет лучше чувствовать ее вкус и текстуру.

Об этом шеф-повар сообщил в своем видео на странице в TikTok и отметил, что в детстве ему постоянно говорили, что есть руками — недопустимо и неэтично, поэтому он долгое время придерживался этих правил.

Однако, изучая историю кулинарии, он узнал, что этикет использования вилок возник благодаря влиянию отдельных представителей европейской аристократии, в частности после того, как Мария Медичи переехала во Францию.

"Просто несколько человек из высокого общества решили, что есть нужно вилками. Затем эта традиция распространилась из других стран, в частности Китая, и сейчас большинство людей пользуется ими, даже не задумываясь, зачем это делается", — пояснил кулинар.

Кроме исторического аспекта, Клопотенко обращается к научным исследованиям нейробиологов и утверждает, что потребление пищи руками имеет психологические и сенсорные преимущества. По его словам, прикосновение пальцев к еде и последующий перенос ее к губам создает "мини-поцелуй пальцами", и это же усиливает вкусовые ощущения. Также он привёл пример с варениками и оливками, где взаимодействие рук, губ и языка позволяет почувствовать блюдо в три раза интенсивнее по сравнению с использованием вилки.

"Употребляя пищу руками, мы чувствуем теплоту продукта, его текстуру, а это приносит больше удовольствия. С вилкой такого эффекта нет: ты просто уколол и съел", — добавил шеф-повар.

Под видео Клопотенко пользователи активно делились своими реакциями на его привычку есть руками. Мнения были разными: кто-то поддерживал шеф-повара и отмечал, что для них это естественный способ наслаждаться едой, другие вспоминали, что в детстве тоже любили есть руками, но сейчас предпочитают столовые приборы. Некоторые выражали сомнения относительно гигиены или относились к такому подходу с юмором, предлагая еще более "креативные" способы потребления блюд.

В частности, в комментариях писали:

"Если это не жидкое блюдо, я также ем руками"

"Я обожаю есть руками. Это отдельный вид удовольствия чувствовать блюдо пальцами"

"Перестань, ну камон, это же банально антисанитария"

