"З виделкою такого ефекту немає": Євген Клопотенко розповів, чому їсть все тільки руками

Відомий український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що вже більше року відмовився від використання столових приборів і їсть усі страви руками. Він пояснив, що такий спосіб споживання їжі дозволяє краще відчувати її смак і текстуру.

Про це шеф-кухар повідомив у своєму відео на сторінці у TikTok та зазначив, що в дитинстві йому постійно говорили, що їсти руками — неприпустимо і неетично, тому він довгий час дотримувався цих правил.

Однак, вивчаючи історію кулінарії, він дізнався, що етикет використання виделок виник завдяки впливу окремих представників європейської аристократії, зокрема після того, як Марія Медічі переїхала до Франції.

"Просто декілька людей із високого суспільства вирішили, що їсти потрібно виделками. Потім ця традиція поширилася з інших країн, зокрема Китаю, і нині більшість людей користується ними, навіть не замислюючись, навіщо це робиться", — пояснив кулінар.

Відео дня

Крім історичного аспекту, Клопотенко звертається до наукових досліджень нейробіологів і стверджує, що споживання їжі руками має психологічні та сенсорні переваги. За його словами, дотик пальців до їжі та подальше перенесення її до губ створює "міні-поцілунок пальцями", і це ж посилює смакові відчуття. Також він навів приклад із варениками та оливками, де взаємодія рук, губ і язика дозволяє відчути страву у три рази інтенсивніше порівняно з використанням виделки.

"Вживаючи їжу руками, ми відчуваємо теплоту продукту, його текстуру, а це приносить більше задоволення. З виделкою такого ефекту немає: ти просто вколов і з’їв", — додав шеф-кухар.

Під відео Клопотенка користувачі активно ділилися своїми реакціями на його звичку їсти руками. Думки були різними: хтось підтримував шеф-кухаря та зазначав, що для них це природний спосіб насолоджуватися їжею, інші пригадували, що в дитинстві теж любили їсти руками, але зараз надають перевагу столовим приладам. Дехто висловлював сумніви щодо гігієни або ставився до такого підходу з гумором, пропонуючи ще більш "креативні" способи споживання страв.

Зокрема, у коментарях писали:

"Якщо це не рідка страва, я також їм руками"

"Я обожнюю їсти руками. Це окремий вид задоволення відчувати страву пальцями"

"Перестань, ну камон, це ж банально антисанітарія"

Нагадаємо, що початку лютого 2026 року ресторатор та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запустив акцію з борщем за одну гривню для киян, щоб підтримати їх у період морозів та через наслідки російських обстрілів енергетики.

Також Фокус писав, що ветеран війни та учасник 13 сезону проєкту "Холостяк" Олександр Терен публічно розкритикував Євгена Клопотенка через зрив доставки їжі з ресторану "Муза". Увідповідь шеф-кухар визнав проблему та пояснив, що затримка сталася через технічну помилку під час блекауту, а також пообіцяв особисто доставити замовлення.