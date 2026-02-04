Підтримайте нас RU
Стиль життя Блекаут у Києві

Клопотенко роздає борщ за 1 грн, щоб підтримати українців

Євген Клопотенко пригощає киян борщем за одну гривню
Євген Клопотенко | Фото: klopotenko\Instagram

Ресторатор та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запустив акцію з борщем за одну гривню для киян, аби допомогти людям у скрутні часи сильних морозів та російських обстрілів енергетики.

Євген розповів про благодійну ініціативу у своїх соцмережах на початку лютого 2026 року.

Борщ від Клопотенка за одну гривню

У межах проєкту ресторатора доставки їжі Muza Kyiv мешканці столиці можуть замовити фірмовий борщ лише за 1 гривню.

"Щоб зігрітися, іноді потрібно когось обійняти. І якщо я не можу зробити це фізично — я роблю це через їжу. Тому в ці холодні дні я пригощаю вас борщем", — написав Клопотенко.

Отримати страву можна через сервіси Glovo, Bolt, LOKO або оформити самовивіз за телефоном.

Клопотенко додав, що якщо в меню додатку не видає цю позицію, значить борщ закінчився і треба трішки почекати, поки приготуються нові страви.

борщ клопотенка
Борщ від Клопотенка за одну гривню
Фото: klopotenko\Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці висловлюють свій захват благодійною ініціативою Євгена та дякують йому за щире серце:

  • "Жека ти кращий! Ніщо не зігріває українця краще, ніж борщ".
  • "Це неймовірно, ви такий молодець".
  • "В такі моменти я шкодую, що не в Україні. Ніколи не забуду який смачнющий борщ у вас в 100 років".
  • "Дякую Вам щиро!!!! Нехай це зігріє тих, кому це необхідно!".

