Клопотенко роздає борщ за 1 грн, щоб підтримати українців

Ресторатор та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запустив акцію з борщем за одну гривню для киян, аби допомогти людям у скрутні часи сильних морозів та російських обстрілів енергетики.

Євген розповів про благодійну ініціативу у своїх соцмережах на початку лютого 2026 року.

Борщ від Клопотенка за одну гривню

У межах проєкту ресторатора доставки їжі Muza Kyiv мешканці столиці можуть замовити фірмовий борщ лише за 1 гривню.

"Щоб зігрітися, іноді потрібно когось обійняти. І якщо я не можу зробити це фізично — я роблю це через їжу. Тому в ці холодні дні я пригощаю вас борщем", — написав Клопотенко.

Отримати страву можна через сервіси Glovo, Bolt, LOKO або оформити самовивіз за телефоном.

Клопотенко додав, що якщо в меню додатку не видає цю позицію, значить борщ закінчився і треба трішки почекати, поки приготуються нові страви.

Реакція мережі

У коментарях українці висловлюють свій захват благодійною ініціативою Євгена та дякують йому за щире серце:

"Жека ти кращий! Ніщо не зігріває українця краще, ніж борщ".

"Це неймовірно, ви такий молодець".

"В такі моменти я шкодую, що не в Україні. Ніколи не забуду який смачнющий борщ у вас в 100 років".

"Дякую Вам щиро!!!! Нехай це зігріє тих, кому це необхідно!".

