Наречена Євгена Клопотенка "засвітилась" у Карпатах без одягу (фото)

Катерина Воскресенська, кохана ресторатора та шеф-кухаря Євгена Клопотенка, похизувалася відвертими знімками з Карпат. На кадрах дівчина позує на тлі засніжених гір без одягу в ліжку.

Катерина Воскресенська хизується фотографіями на тлі українських гір. У своєму Instsgram дівчина періодично виставляє селфі та короткі відео, на яких позує в ліжку, споглядаючи неймовірні зимові пейзажі.

"Люблю кохати", — написала вона.

У своїх історіях Воскресенська зазначила, що невдовзі запустить "збір", тож в такий спосіб намагається підняти активність серед аудиторії.

Зазначимо, що Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська заручилися на початку цього січня. Про свої стосунки пара вперше оголосила на початку жовтня минулого року, вже у листопаді вони відсвяткували першу річницю.

Фото із заручин кухар опублікував у своєму Instagram.

"Здається, у нас є новини. P.S. Кохання — це світло. Деталі згодом", — написав він.

