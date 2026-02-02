Невеста Евгения Клопотенко "засветилась" в Карпатах без одежды (фото)

Екатерина Воскресенская, возлюбленная ресторатора и шеф-повара Евгения Клопотенко, похвасталась откровенными снимками из Карпат. На кадрах девушка позирует на фоне заснеженных гор без одежды в постели.

Екатерина Воскресенская хвастается фотографиями на фоне украинских гор. В своем Instsgram девушка периодически выставляет селфи и короткие видео, на которых позирует в постели, созерцая невероятные зимние пейзажи.

"Люблю любить", — написала она.

В своих историях Воскресенская отметила, что вскоре запустит "сбор", поэтому таким образом пытается поднять активность среди аудитории.

Отметим, что Евгений Клопотенко и Екатерина Воскресенская обручились в начале этого января. О своих отношениях пара впервые объявила в начале октября прошлого года, уже в ноябре они отпраздновали первую годовщину.

Фото с помолвки повар опубликовал в своем Instagram.

"Кажется, у нас есть новости. P.S. Любовь — это свет. Детали позже", — написал он.

