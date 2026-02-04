Клопотенко раздает борщ за 1 грн, чтобы поддержать украинцев

Ресторатор и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко запустил акцию с борщом за одну гривну для киевлян, чтобы помочь людям в трудные времена сильных морозов и российских обстрелов энергетики.

Евгений рассказал о благотворительной инициативе в своих соцсетях в начале февраля 2026 года.

Борщ от Клопотенка за одну гривну

В рамках проекта ресторатора доставки еды Muza Kyiv жители столицы могут заказать фирменный борщ всего за 1 гривну.

"Чтобы согреться, иногда нужно кого-то обнять. И если я не могу сделать это физически — я делаю это через еду. Поэтому в эти холодные дни я угощаю вас борщом", — написал Клопотенко.

Получить блюдо можно через сервисы Glovo, Bolt, LOKO или оформить самовывоз по телефону.

Клопотенко добавил, что если в меню приложения не выдает эту позицию, значит борщ закончился и надо немного подождать, пока приготовятся новые блюда.

Відео дня

Борщ от Клопотенка за одну гривну Фото: klopotenko\Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы выражают свой восторг благотворительной инициативой Евгения и благодарят его за искреннее сердце:

"Жека ты лучший! Ничто не согревает украинца лучше, чем борщ".

"Это невероятно, вы такой молодец".

"В такие моменты я жалею, что не в Украине. Никогда не забуду какой вкуснейший борщ у вас в 100 лет".

"Спасибо Вам искренне!!!! Пусть это согреет тех, кому это необходимо!".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Евгений Клопотенко впервые рассказал, как прошла его необычная помолвка с коммуникационщицей Екатериной Воскресенской.

Возлюбленная ресторатора и шеф-повара похвасталась деликатными снимками из Карпат.

Кроме того, Клопотенко рассказал, чем накормил принца Гарри в Киеве.