Клопотенко хоче підписати шлюбний договір: його наречена відреагувала

Шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко, який заручився з нареченою Катериною в січні, детально пояснив, яким бачить їхнє майбутнє.

Переможець шоу "МастерШеф" дав перше спільне інтерв'ю зі своєю майбутньою дружиною Марічці Падалко.

Клопотенко про шлюбний контракт

Виявилося, що пара планує підписання шлюбного контракту. Саме Євген став ініціатором цього.

"Обовʼязково... Якби я був дівчиною і в мене був би хлопець, я б хотів, аби він на ділі показав, що я тобі важлива", — каже ресторатор.

За власне майно Клопотенко не хвилюється.

"В мене є телевізор, є холодильник — це не чіпати! Ну, забери ресторани і піди там щось зроби, з офіціантами, кухарями поговори. Борги хочеш дам свої?" — пожартував кулінар.

Разом з цим Клопотенко наголосив, що до цього моменту потрібно підійти відповідально, адже навіть близькі люди сваряться і не можуть знайти спільної мови.

"Треба зрозуміти, що ми хочемо. Коли романтично все, а потім якось вже недобре стало, то люди починають сваритися. Близькі зазвичай сваряться найбільше. Це ж класика. Люди, які люблять, потім через дві секунди починають ненавидіти одне одного", — каже переможець шоу "МастерШеф".

Реакція нареченої

Сама ж Катерина пояснила, чому для неї важливий такий крок.

"Якщо описати загальний сенс цього, він в тому, щоб я і наша майбутня дитина (діти) мали гарантії, що ми можемо далі комфортно жити самі, якщо, не дай Боже, щось станеться", — сказала обраниця Євгена.

Ба більше, стало відомо, що майбутнє подружжя вже активно готується до появи дітей, перевіряючи здоровʼя.

