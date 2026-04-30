Евгений Клопотенко удивил, сколько зарабатывает на ресторанах (фото)

Успешные рестораны Киева могут приносить десятки тысяч долларов в месяц, но реальность для большинства заведений значительно скромнее. Ресторатор Клопетенко раскрыл настоящую экономику отрасли — с высокими затратами и нестабильными доходами.

Известный украинский ресторатор Клопетенко заявил, что топовые и суперуспешные рестораны столицы способны зарабатывать около 50 тысяч долларов ежемесячно. В то же время средний уровень заведений демонстрирует значительно более скромные показатели — примерно 5 тысяч долларов в месяц. Об этом он сказал на YouTube-канале "Топовые звезды".

По его словам, даже эти цифры не гарантируют стабильности, ведь ресторанный бизнес имеет выраженную сезонность и периоды убытков. В некоторые месяцы владельцам приходится не зарабатывать, а наоборот — покрывать расходы из собственного кармана.

Евгений Клопотенко Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Клопетенко подчеркивает, что большинство ресторанов в Украине вообще не являются прибыльными. Если же у человека есть небольшой ресторан или кафе, то реальный заработок часто составляет лишь 1000-1500 долларов в месяц.

Отдельно он обратил внимание на огромные расходы, которые сопровождают этот бизнес. Например, аренда его заведения составляет около 350 тысяч гривен в месяц, а расходы на электроэнергию достигают еще 250 тысяч гривен.

