Євген Клопотенко здивував, скільки заробляє на ресторанах (фото)

Успішні ресторани Києва можуть приносити десятки тисяч доларів на місяць, але реальність для більшості закладів значно скромніша. Ресторатор Клопетенко розкрив справжню економіку галузі — з високими витратами та нестабільними прибутками.

Відомий український ресторатор Клопетенко заявив, що топові та суперуспішні ресторани столиці здатні заробляти близько 50 тисяч доларів щомісяця. Водночас середній рівень закладів демонструє значно скромніші показники — приблизно 5 тисяч доларів на місяць. Про це він сказав на YouTube-каналі "Топові зірки".

За його словами, навіть ці цифри не гарантують стабільності, адже ресторанний бізнес має виражену сезонність і періоди збитків. У деякі місяці власникам доводиться не заробляти, а навпаки — покривати витрати з власної кишені.

Євген Клопотенко

Клопетенко підкреслює, що більшість ресторанів в Україні взагалі не є прибутковими. Якщо ж у людини є невеликий ресторан або кафе, то реальний заробіток часто становить лише 1000–1500 доларів на місяць.

Окремо він звернув увагу на величезні витрати, які супроводжують цей бізнес. Наприклад, оренда його закладу становить близько 350 тисяч гривень на місяць, а витрати на електроенергію сягають ще 250 тисяч гривень.

