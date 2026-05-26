Евгений Клопотенко нашел новую работу: теперь он в польском "МастерШефе"

Известный кулинар станет первым приглашенным шефом из Украины за все 15 сезонов телевизионного проекта. Выпуск с его участием выйдет в эфир уже осенью.

Звезда украинской кухни Евгений Клопотенко "засветится" на польском телевидении. Он показал фото со съемочной площадки, а также поделился первыми впечатлениями в своих соцсетях.

Евгений Клопотенко снимается в Польше Фото: Instagram

"Не мог упустить эту возможность — представил украинскую кухню на полную. Привез с собой качану кашу, копченую грушу, брынзу, семена укропа, квас и еще много наших продуктов. Пчелы тоже были. Потому что об уникальных украинских продуктах должен знать весь мир", — пишет кулинар в Instagram (@klopotenko).

Коллеги, друзья и знакомые Евгения начали поздравлять его в комментариях. Одним из первых высказался Эктор Хименес-Браво: "Женя, поздравляю! Очень круто! Команда в Польше невероятная, проведи хорошо время". На это Клопотенко ответил: "Уже в Украине, но было действительно очень классно. Спасибо!".

Певица Злата Огневич тоже была лаконичной, присоединившись к восторженным отзывам, комплиментам и пожеланиям: "Вауууууу! Горжусь тобой".

Шоу "МастерШеф"

Отметим, что "МастерШеф" — популярное кулинарное реалити-шоу, в котором участники показывают свои способности, проходя разнообразные сложные испытания во время приготовления различных блюд. В Украине проект выходит на телеканале "СТБ" с 2011 года, демонстрируя стабильно высокие показатели зрительских симпатий.

Ведущими украинской версии были Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский, Ольга Мартыновская, Николай Тищенко (1-5 сезоны), Анфиса Чехова (1 сезон), Жанна Бадоева (2 сезон), Татьяна Литвинова (4-8 сезоны), Сергей Калинин (6 сезон), Дмитрий Горовенко (7-8 сезоны), Елизавета Глинская (9 сезон, судья "МастерШеф. Профессионалы").

"МастерШеф" — адаптация известного британского кулинарного шоу. Сейчас в Украине снято 17 сезонов. В Польше программу показывают на канале TVN со 2-го сентября 2012 года.

