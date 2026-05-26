Євген Клопотенко знайшов нову роботу: тепер він у польському "МастерШефі"

Відомий кулінар стане першим запрошеним шефом з України за всі 15 сезонів телевізійного проєкту. Випуск за його участю вийде в ефір вже восени.

Зірка української кухні Євген Клопотенко "засвітиться" на польському телебаченні. Він показав фото зі знімального майданчика, а також поділився першими враженнями у своїх соцмережах.

Євген Клопотенко знімається в Польщі Фото: Instagram

"Не міг змарнувати цю можливість – представив українську кухню на повну. Привіз із собою качану кашу, копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та ще багато наших продуктів. Бджоли теж були. Бо про унікальні українські продукти має знати весь світ", – пише кулінар в Instagram (@klopotenko).

Кулінар привіз з собою копчену грушу, бринзу, насіння кропу, квас та ще багато наших продуктів

Колеги, друзі та знайомі Євгена почали вітати його у коментарях. Одним з перших висловився Ектор Хіменес-Браво: "Женя, вітаю! Дуже круто! Команда в Польщі неймовірна, проведи гарно час". На це Клопотенко відповів: "Вже в Україні, але було дійсно дуже класно. Дякую!".

Відео дня

Співачка Злата Огнєвіч теж була лаконічною, приєднавшись до захопливих відгуків, компліментів та побажань: "Вауууу! Пишаюся тобою".

Шоу "МастерШеф"

Зазначимо, що "МастерШеф" – популярне кулінарне реаліті-шоу, в якому учасники показують свої здібності, проходячи різноманітні складні випробування під час приготування різноманітних страв. В Україні проєкт виходить на телеканалі "СТБ" з 2011 року, демонструючи стабільно високі показники глядацьких симпатій.

Ведучими української версії були Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський, Ольга Мартиновська, Микола Тищенко (1-5 сезони), Анфіса Чехова (1 сезон), Жанна Бадоєва (2 сезон), Тетяна Литвинова (4-8 сезони), Сергій Калінін (6 сезон), Дмитро Горовенко (7-8 сезони), Єлизавета Глінська (9 сезон, суддя "МастерШеф. Професіонали").

"МастерШеф" – адаптація відомого британського кулінарного шоу. Наразі в Україні знято 17 сезонів. У Польщі програму показують на каналі TVN з 2-го вересня 2012 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Як склалося життя Євгена Клопотенка після шоу "МастерШеф".

Восени Клопотенко вперше показав свою дівчину та повідомив, що вони разом 9 місяців.

Раніше Фокус розповідав про те, як у 2023 році шеф-кухар заінтригував весільними фото з київського РАЦСу зі співачкою Вікторією Родко. Ресторатор розкрив професію обраниці. Виявилось, що вона працює кондитеркою.