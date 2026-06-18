У известного украинского блогера впервые родилась дочь (фото)

Игорь Пустовит и его вторая жена Виктория стали родителями — 18 июня у супругов родилась дочь. Для Виктории девочка стала первенцем, а для Игоря — уже третьим ребенком.

Радостной новостью новоиспечённый отец поделился на своей странице в Instagram (@pustovit). Блогер опубликовал трогательное фото, на котором держит родовую карточку дочери. Согласно метрике, девочка появилась на свет 18 июня 2026 года в 12:30. Малышка родилась с весом 4 035 граммов и ростом 54 сантиметра.

В Пустовите родилась дочь Фото: Instagram

Для Игоря Пустовита это уже третий ребенок, ведь от предыдущего брака с известной инфлюенсеркой Сашей Бо он воспитывает двух сыновей — Дениса и Евгения.

История отношений Игоря и Виктории

Романтическая история этой пары началась в социальных сетях, когда Игорь впервые увидел Викторию в TikTok и решил первым написать ей. Виртуальный флирт быстро перерос в настоящие чувства после первой личной встречи, и вскоре пара начала серьёзные отношения. Чтобы быть поближе к любимому, Виктория кардинально изменила свою жизнь и переехала из столицы в Ивано-Франковск.

Відео дня

События развивались довольно стремительно: ведь уже в мае 2025 года блогер сделал девушке романтическое предложение, а в августе того же года влюблённые официально поженились.

Игорь Пустовит с семьей Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Празднование свадьбы пары состоялось в Ивано-Франковске, где они проживают. Церемония проходила под открытым небом на фоне живописной природы.

Ранее Игорь Пустовит был женат на блогерше Саше Бо. Их развод стал скандалом в 2021 году.

Кроме того, звездный повар Евгений Клопотенко женился и показал кадры со свадьбы.