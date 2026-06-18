У известного украинского блогера впервые родилась дочь (фото)
Игорь Пустовит и его вторая жена Виктория стали родителями — 18 июня у супругов родилась дочь. Для Виктории девочка стала первенцем, а для Игоря — уже третьим ребенком.
Радостной новостью новоиспечённый отец поделился на своей странице в Instagram (@pustovit). Блогер опубликовал трогательное фото, на котором держит родовую карточку дочери. Согласно метрике, девочка появилась на свет 18 июня 2026 года в 12:30. Малышка родилась с весом 4 035 граммов и ростом 54 сантиметра.
Для Игоря Пустовита это уже третий ребенок, ведь от предыдущего брака с известной инфлюенсеркой Сашей Бо он воспитывает двух сыновей — Дениса и Евгения.
История отношений Игоря и Виктории
Романтическая история этой пары началась в социальных сетях, когда Игорь впервые увидел Викторию в TikTok и решил первым написать ей. Виртуальный флирт быстро перерос в настоящие чувства после первой личной встречи, и вскоре пара начала серьёзные отношения. Чтобы быть поближе к любимому, Виктория кардинально изменила свою жизнь и переехала из столицы в Ивано-Франковск.
События развивались довольно стремительно: ведь уже в мае 2025 года блогер сделал девушке романтическое предложение, а в августе того же года влюблённые официально поженились.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Празднование свадьбы пары состоялось в Ивано-Франковске, где они проживают. Церемония проходила под открытым небом на фоне живописной природы.
- Ранее Игорь Пустовит был женат на блогерше Саше Бо. Их развод стал скандалом в 2021 году.
Кроме того, звездный повар Евгений Клопотенко женился и показал кадры со свадьбы.