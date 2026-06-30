Известная украинская актриса впервые стала мамой: что известно об отце ребенка (фото)
Популярная 28-летняя актриса Клавдия Дрозд, известная по ролям в фильмах "Реванш" и "Узнай меня", впервые стала мамой. Радостной новостью о рождении сына она поделилась в своих соцсетях, опубликовав первые трогательные снимки с малышом.
Свежеиспеченная мамочка опубликовала в Instagram (@namedklavdiia) первые фотографии новорожденного мальчика, однако его имя пока решила оставить в секрете.
Помимо фотографий, звезда поделилась с подписчиками забавным и креативным видеороликом. В кадре Клавдия сначала позирует с немаленьким округлым животиком, а после символического прыжка уже держит сыночка на руках.
"Вот бы и в жизни так же быстро… 40 недель и 2 дня, и каких-то 4 часа — и мы встретились", — с юмором прокомментировала актриса свой опыт родов.
Кто отец ребенка
Отец ребёнка — человек, не любящий публичности, и Клавдия Дрозд тщательно скрывает его от прессы и поклонников.
Актриса ранее отмечала, что её возлюбленный не любит лишнего внимания, и она с уважением относится к его желанию оставаться в тени. Даже на кадрах с гендер-вечеринки и в семейных публикациях в соцсетях лицо мужа не появляется — звезда показывает его разве что мельком или со спины.
Другие звезды, которые недавно стали родителями
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Игорь Пустовит и его вторая жена Виктория стали родителями — 18 июня у супругов родилась дочь. Для Виктории девочка стала первенцем, а для Игоря — уже третьим ребенком.
- Блогерша Елена, покорившая сеть под харизматичным псевдонимом "Баба Агонь", впервые стала мамой. Звезда соцсетей родила сына.
Кроме того, украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан также впервые стала мамой. У неё родилась девочка. Жених Ольги и отец ребёнка — тоже фехтовальщик.