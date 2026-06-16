Олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой: кто отец ребенка (фото)

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан впервые стала мамой. У неё родилась девочка.

Ольга опубликовала первый снимок с новорожденной в Instagram и начала получать множество поздравлений от украинцев.

Ольга Харлан впервые стала мамой

Девочка появилась на свет 14 июня. Её назвали Арианна.

"Арианна. 14.06.2026. Мама и папа любят тебя больше всего", — написала шестикратная олимпийская чемпионка.

В комментариях Ольгу и Луиджи начали поздравлять с пополнением в семье, в частности Юрий Горбунов, Сергей Притула, Валентина Хамайко и Соломия Витвицкая.

Кто отец ребенка

Жених Ольги и отец ребёнка — тоже фехтовальщик. Луиджи Самеле — олимпийский медалист, трёхкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубков мира, многократный призёр чемпионатов мира и Европы.

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Пара начала встречаться в 2019 году, когда Ольга находилась в процессе развода с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, за которого вышла замуж в 2014 году, а развелась через четыре года.

Влюбленные обручились в сентябре 2024 года.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская фехтовальщица и чемпионка Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан призналась, что её первая беременность проходит очень хорошо.

Спортсменка рассказала, каким будет ее свадьба с иностранцем.

Кроме того, после Олимпиады-2024 Харлан снялась для Playboy.