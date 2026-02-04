Беременная чемпионка Ольга Харлан рассказала, как себе чувствует (фото)

Украинская фехтовальщица и чемпионка Олимпийских игр-2024 Ольга Харлан призналась, что ее первая беременность проходит очень хорошо.

Спортсменка вышла на связь после объявления новостей о предстоящем пополнении в семье. В Instagram Ольга показала кадр УЗИ и ответила на часто задаваемые вопросы.

"Спасибо всем за поздравления. Я читаю каждое сообщение и очень ценю вашу поддержку", — написала Харлан.

Ольга Харлан показала кадр УЗИ Фото: Instagram

Как Харлан чувствует себя во время первой беременности

По словам Ольги, беременность проходит довольно хорошо.

"Много вопросов в директ, как я себя чувствую. Чувствую себя прекрасно! Жизнь не стала на паузу, она движется вперед. И мне это очень нравится", — написала чемпионка.

В частности, Ольга показалась на селфи в зеркале, продемонстрировав округлый животик.

Ольга Харлан беременна первенцем Фото: Instagram

Уроженка Николаева и ее жених-итальянец Луиджи Самеле станут впервые родителями. Об этом они сообщили 3 февраля видео без слов. Олимпийская чемпионка продемонстрировала заметно округлившийся животик и написала, что началась новая глава в их жизни.

Жених Ольги — фехтовальщик, олимпийский медалист, трехкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубков мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Они начали встречаться с 2019 года, а обручились в 2024.

