Вагітна чемпіонка Ольга Харлан розповіла, як почувається (фото)
Українська фехтувальниця та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан зізналася, що її перша вагітність проходить дуже добре.
Спортсменка вийшла на звʼязок після оголошення новин про майбутнє поповнення в родині. В Instagram Ольга показала кадр УЗД та відповіла на поширені запитання.
"Дякую всім за привітання. Я читаю кожне повідомлення і дуже ціную вашу підтримку", — написала Харлан.
Як Харлан почувається під час першої вагітності
За словами Ольги, вагітність проходить доволі добре.
"Багато питань в дірект, як я себе почуваю. Почуваюсь чудово! Життя не стало на паузу, воно рухається вперед. І мені це неабияк подобається", — написала чемпіонка.
Зокрема, Ольга показалася на селфі в дзеркалі, продемонструвавши округлий животик.
Ольга Харлан вагітна первістком
Уродженка Миколаєва та її наречений-італієць Луїджі Самеле стануть уперше батьками. Про це вони повідомили 3 лютого відео без слів. Олімпійська чемпіонка продемонструвала помітно округлий животик та написала, що почалася нова глава в їхньому житті.
Наречений Ольги — фехтувальник, олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Вони почали зустрічатися з 2019 року, а заручилися у 2024.
