Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вагітна первістком: що відомо (фото)
Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її наречений Луїджі Самеле стануть уперше батьками. Пара заручилася у вересні 2024 року.
3 лютого закохані поділилися в Instagram зворушливим відео, у якому без слів повідомили про важливі новини.
Ольга Харлан вагітна
Перед камерою Ольга Харлан, яка принесла Україні "золото" після Олімпіади-2024 в Парижі, постала з помітно округлим животиком. Вони з Луїджі спершу подивилися одне на одного, а згодом відійшли далі, розкривши таємницю.
"Найкраща глава ось-ось почнеться", — йдеться в підписі до відео.
Реакція мережі
У коментарях підписники Харлан активно вітають її з майбутнім поповненням:
- "Олечка!!!!! Вітаю! Нехай все буде добре".
- "Так!!! Я знав! Щиро вітаю. Багато здоров'я вам".
- "Дуже радий за тебе!!!! Насолоджуйтесь вагітністю".
- "Жодними словами не передати, як я рада за тебе!!!".
Особисте життя Ольги Харлан
Наречений Ольги — також фехтувальник. Самеле — олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Вони почали зустрічатися з 2019 року, коли Ольга перебувала в процесі розлучення з українським шаблістом Дмитром Бойком, з яким одружилася 2014 року, а розлучилася через чотири роки.
"Так" своєму коханому Ольга Харлан сказала у вересні 2024 року.
