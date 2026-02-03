Підтримайте нас RU
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вагітна первістком: що відомо (фото)

Ольга Харлан та Луїджі Самеле стануть батьками
Ольга Харлан та Луїджі Самеле | Фото: Instagram.com/olgakharlan

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її наречений Луїджі Самеле стануть уперше батьками. Пара заручилася у вересні 2024 року.

3 лютого закохані поділилися в Instagram зворушливим відео, у якому без слів повідомили про важливі новини.

Ольга Харлан вагітна

Перед камерою Ольга Харлан, яка принесла Україні "золото" після Олімпіади-2024 в Парижі, постала з помітно округлим животиком. Вони з Луїджі спершу подивилися одне на одного, а згодом відійшли далі, розкривши таємницю.

"Найкраща глава ось-ось почнеться", — йдеться в підписі до відео.

Ольга Харлан вагітна
Ольга Харлан вагітна
Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях підписники Харлан активно вітають її з майбутнім поповненням:

  • "Олечка!!!!! Вітаю! Нехай все буде добре".
  • "Так!!! Я знав! Щиро вітаю. Багато здоров'я вам".
  • "Дуже радий за тебе!!!! Насолоджуйтесь вагітністю".
  • "Жодними словами не передати, як я рада за тебе!!!".
Особисте життя Ольги Харлан

Наречений Ольги — також фехтувальник. Самеле — олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Вони почали зустрічатися з 2019 року, коли Ольга перебувала в процесі розлучення з українським шаблістом Дмитром Бойком, з яким одружилася 2014 року, а розлучилася через чотири роки.

"Так" своєму коханому Ольга Харлан сказала у вересні 2024 року.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле
Ольга Харлан та Луїджі Самеле
Фото: Instagram.com/olgakharlan

