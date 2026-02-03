Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вагітна первістком: що відомо (фото)

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її наречений Луїджі Самеле стануть уперше батьками. Пара заручилася у вересні 2024 року.

3 лютого закохані поділилися в Instagram зворушливим відео, у якому без слів повідомили про важливі новини.

Ольга Харлан вагітна

Перед камерою Ольга Харлан, яка принесла Україні "золото" після Олімпіади-2024 в Парижі, постала з помітно округлим животиком. Вони з Луїджі спершу подивилися одне на одного, а згодом відійшли далі, розкривши таємницю.

"Найкраща глава ось-ось почнеться", — йдеться в підписі до відео.

Ольга Харлан вагітна Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях підписники Харлан активно вітають її з майбутнім поповненням:

"Олечка!!!!! Вітаю! Нехай все буде добре".

"Так!!! Я знав! Щиро вітаю. Багато здоров'я вам".

"Дуже радий за тебе!!!! Насолоджуйтесь вагітністю".

"Жодними словами не передати, як я рада за тебе!!!".

Особисте життя Ольги Харлан

Наречений Ольги — також фехтувальник. Самеле — олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи. Вони почали зустрічатися з 2019 року, коли Ольга перебувала в процесі розлучення з українським шаблістом Дмитром Бойком, з яким одружилася 2014 року, а розлучилася через чотири роки.

"Так" своєму коханому Ольга Харлан сказала у вересні 2024 року.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле Фото: Instagram.com/olgakharlan

