Олимпийская чемпионка Ольга Харлан беременна первенцем: что известно (фото)

Ольга Харлан и Луиджи Самеле станут родителями
Ольга Харлан и Луиджи Самеле | Фото: Instagram.com/olgakharlan

Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее жених Луиджи Самеле станут впервые родителями. Пара обручилась в сентябре 2024 года.

3 февраля влюбленные поделились в Instagram трогательным видео, в котором без слов сообщили о важных новостях.

Ольга Харлан беременна

Перед камерой Ольга Харлан, которая принесла Украине "золото" после Олимпиады-2024 в Париже, предстала с заметно округлившимся животиком. Они с Луиджи сперва посмотрели друг на друга, а затем отошли дальше, раскрыв тайну.

"Лучшая глава вот-вот начнется", — говорится в подписи к видео.

Ольга Харлан беременна
Ольга Харлан беременна
Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях подписчики Харлан активно поздравляют ее с предстоящим пополнением:

  • "Олечка!!!!! Поздравляю! Пусть все будет хорошо".
  • "Да!!! Я знал! Искренне поздравляю. Много здоровья вам".
  • "Очень рад за тебя, !!!! Наслаждайтесь беременностью".
  • "Никакими словами не передать, как я рада за тебя!!!".
Личная жизнь Ольги Харлан

Жених Ольги — также фехтовальщик. Самеле — олимпийский медалист, трехкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубков мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Они начали встречаться с 2019 года, когда Ольга находилась в процессе развода с украинским саблистом Дмитрием Бойко, за которого вышла замуж в 2014 году, а развелась спустя четыре года.

"Да" своему возлюбленному Ольга Харлан сказала в сентябре 2024 года.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Ольга Харлан и Луиджи Самеле
Фото: Instagram.com/olgakharlan

