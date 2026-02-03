Олимпийская чемпионка Ольга Харлан беременна первенцем: что известно (фото)
Украинская фехтовальщица и олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее жених Луиджи Самеле станут впервые родителями. Пара обручилась в сентябре 2024 года.
3 февраля влюбленные поделились в Instagram трогательным видео, в котором без слов сообщили о важных новостях.
Ольга Харлан беременна
Перед камерой Ольга Харлан, которая принесла Украине "золото" после Олимпиады-2024 в Париже, предстала с заметно округлившимся животиком. Они с Луиджи сперва посмотрели друг на друга, а затем отошли дальше, раскрыв тайну.
"Лучшая глава вот-вот начнется", — говорится в подписи к видео.
Реакция сети
В комментариях подписчики Харлан активно поздравляют ее с предстоящим пополнением:
- "Олечка!!!!! Поздравляю! Пусть все будет хорошо".
- "Да!!! Я знал! Искренне поздравляю. Много здоровья вам".
- "Очень рад за тебя, !!!! Наслаждайтесь беременностью".
- "Никакими словами не передать, как я рада за тебя!!!".
Личная жизнь Ольги Харлан
Жених Ольги — также фехтовальщик. Самеле — олимпийский медалист, трехкратный чемпион Европы, двукратный обладатель Кубков мира, многократный призер чемпионатов мира и Европы. Они начали встречаться с 2019 года, когда Ольга находилась в процессе развода с украинским саблистом Дмитрием Бойко, за которого вышла замуж в 2014 году, а развелась спустя четыре года.
"Да" своему возлюбленному Ольга Харлан сказала в сентябре 2024 года.
