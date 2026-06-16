Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан уперше стала мамою: хто батько дитини (фото)

Українська фехтувальниця та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою. У неї народилася дівчинка.

Першим кадром з новонародженою Ольга поділилася в Instagram та почала отримувати купу привітань від українців.

Ольга Харлан вперше стала мамою

Дівчинка з’явилася на світ 14 червня. Її назвали Аріанна.

"Аріанна. 14.06.2026. Мама і тато люблять тебе більше за все", — написала 6-разова олімпійська чемпіонка.

У коментарях Ольгу та Луїджі почали вітати з поповненням, зокрема Юрій Горбунов, Сергій Притула, Валентина Хамайко, Соломія Вітвіцька.

Хто батько дитини

Наречений Ольги та батько дитини — також фехтувальник. Луїджі Самеле — олімпійський медаліст, триразовий чемпіон Європи, дворазовий володар Кубків світу, багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.

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Пара почала зустрічатися з 2019 року, коли Ольга перебувала в процесі розлучення з українським шаблістом Дмитром Бойком, з яким одружилася 2014 року, а розлучилася через чотири роки.

Закохані заручилися у вересні 2024 року.

Ольга Харлан та Луїджі Самеле Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська фехтувальниця та чемпіонка Олімпійських ігор-2024 Ольга Харлан зізналася, що її перша вагітність проходить дуже добре.

Спортсменка розповіла, яким буде її весілля з іноземцем.

Крім того, після Олімпіади-2024 Харлан знялася для Playboy.