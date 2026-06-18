Известная украинская блогерша родила первенца (фото)

Блогерша Елена, покорившая интернет под харизматичным псевдонимом "Баба Агонь", впервые стала мамой. Звезда социальных сетей родила сына.

Елена поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram (@kopceniykit), опубликовав трогательные снимки прямо из родильного зала.

Бирка Елены из родильного зала Фото: Instagram

Как стало известно из фотографий, мальчик родился 17 июня в 11:08 с весом 2645 граммов и ростом 50 сантиметров. Мама ласково называет сыночка "нашим котенком".

"На память… Даже не верится, что всё уже позади, что рядом с нами наше маленькое продолжение. Спасибо вам за поздравления, за ваши советы, молитвы, переживания… Уже жду, когда поедем домой, чтобы познакомить малыша со всеми родными", — эмоционально подписала публикацию новоиспеченная мамочка.

Поклонники, друзья и коллеги "по цеху" засыпали тысячами поздравлений в комментариях, желая молодой семье крепкого здоровья, спокойных ночей и счастливой судьбы маленькому казаку.

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Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

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