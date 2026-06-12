Участница шоу "Зважених і щасливих" во второй раз стала мамой: как она изменилась (фото)

В семье блогерши Надежды Варчук пополнение. 11 июня путем кесарева сечения на свет появилась ее дочь. Мама с малышкой сейчас чувствуют себя хорошо.

Радостную новость сообщили на официальной странице проекта "Зважені та щасливі", а позже это подтвердила и сама Надежда в своём Instagram (@varchuk).

"Если вы видите это видео, значит, мы уже стали родителями. Наша девочка уже с нами. 1+1=4", — написала она.

Зрители запомнили Надежду как одну из самых искренних героинь юбилейного сезона реалити-шоу. Она пришла на проект, чтобы восстановить здоровье, стать более уверенной в себе и изменить свою жизнь.

Варчук похудела на тридцать килограммов, однако во время беременности лишний вес частично вернулся.

"Мы уже родились, как вы поняли. Сейчас я буду по порядку всё выкладывать. Очень много сообщений, поздравлений. Мы всем очень благодарны… Саша всё время был со мной", — рассказывает она.

Відео дня

Надежда Варчук с мужем Фото: Instagram

Надежде сделали кесарево сечение. Такое решение принял консилиум врачей, оценив все риски.

"Мне было очень тяжело это принять, потому что я хотела рожать самостоятельно. Но всё так, как и должно быть… Шейка матки не готова, малышка снова легла поперек, у неё большой вес", – поделилась она.

Надежда отметила, что дочь родилась 11 мая, то есть в день их с мужем годовщины.

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