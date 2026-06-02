"Пташка" с "Азовстали" похудела до 60 кг: как она выглядит сейчас (фото)

Освобожденная из российского плена парамедик Екатерина Полищук после серьезного похудения призналась, каким был ее максимальный вес и сколько "Пташка" весит сейчас.

В своем Instagram 25-летняя защитница Мариуполя опубликовала два фото, на которых она стоит на весах. Первая цифра — 95 килограммов, а сейчас Екатерина весит 60 кг.

"Получилось", — лаконично написала девушка.

Екатерина Полищук похудела на 35 кг

"Пташка" с "Азовстали" похудела на 35 кг

Для таких результатов Полищук пришлось изменить способ питания и настроить сон. "Пташка" в своих соцсетях, делясь своими секретами, говорила достаточно отдыхать.

Защитница Мариуполя отказалась от перекусов, ведь те только усиливают голод, ела по принципу пищевой тарелки и придерживалась дефицита калорий.

"Дефицит не должен быть большой. Это примерно 200-300 калорий в день. И этого вам хватит. Вы должны тратить больше, чем едите", — заверила парамедик.

В частности, Екатерина старается питаться ежедневно по тому же графику и потреблять много клетчатки в виде овощей и зелени.

