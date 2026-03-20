"Пташка" с "Азовстали" кардинально похудела и появилась в роскошном платье (фото)
Освобожденная из российского плена парамедик Екатерина "Пташка" Полищук ошеломила своим новым внешним видом.
Украинская защитница похудела на 34 килограмма, а также рассказала о своей мечте. Об этом она написала на своей странице в Instagram и показала новое фото.
На опубликованной фотографии она появилась в роскошном красном платье с корсетом. По словам Екатерины Полищук, именно этот наряд она надевала на выпускной. А также призналась, что теперь мечтает в таком образе выступить на деоккупированных территориях Украины в будущем.
"В детстве мечтала быть принцессой и иметь пышное сияющее платье. Сейчас мечтаю одеть это платье для тура по театрам всех деоккупированных городов Украины. Пусть это тоже осуществится. Первый ряд будет зарезервирован и пустой. Для тех, кто защищал эти города. А, и да, -34 кг и выпускное платье сидит лучше, чем на государственном экзамене по пению", — отметила "Пташка".
В комментариях Екатерина Полищук получила много комплиментов, пользователи пожелали скорейшего осуществления ее мечты.
Напомним, что в прошлом году освобожденная из российского плена парамедик Екатерина "Пташка" Полищук попала с подругой в аварию, когда ехала на такси. Украинская защитница рассказала, что водителя не интересовало состояние здоровья пострадавших — он переживал за свою машину.
Она посоветовала службе такси проводить инструкции водителям, как ездить, чтобы они ездили внимательнее и больше заботились о пассажирах.
Также Фокус писал, что защитница Мариуполя "Пташка" Екатерина Полищук рассказала о конфликте в 59-й бригаде. После публичной огласки о, как заявляется, неэффективном командовании в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил рабочую группу в бригаду. Первой публичную огласку о командовании предоставила защитница Мариуполя "Пташка" Екатерина Полищук.