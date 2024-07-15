Конфликт в 59-й бригаде: Сырский направил рабочую группу для проверки

Рабочая группа должна выяснить обстоятельства недавних потерь среди бойцов бригады. Первой публичную огласку о командовании предоставила защитница Мариуполя "Пташка" Екатерина Полищук.

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После публичной огласки о, как заявляется, неэффективном командовании в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил рабочую группу в бригаду. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ принял решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил. Проверка должна выяснить обстоятельства недавних потерь среди личного состава, отмечают в Генштабе.

Сообщение Генштаба о проверке в 59-й бригаде

Что известно о ситуации в 59-й ОМПБр

Первой о ситуации с руководством в 59-й бригаде публичная заявила парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, которая защищала Мариуполь. Она призвала провести служебную проверку командира бригады Богдана Шевчука. "Пташка" заявила, что более года находилась в зоне боевых действий вместе с бойцами бригады Якова Гандзко. Тогда командовали бригадой Вадим Сухаревский и Максим Стеценко.

Полная версия сообщения "Птички"

"Но в связи с "гениальными" должностными решениями и родственными связями высшего военного руководства с Шевчуком Богданом Владимировичем, последний был назначен на должность кбр 59 ОМПБр с апреля 2024 года. Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор оставляют выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава", — написала парамедик в заметке в Инстаграме.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что комбриг 59-й ОМПБр Богдан Шевчук творит "беспредел", который "выходит за рамки разумного".

"Речь не идет о потере позиций или территорий, проблема гораздо больше и страшнее — некомпетентность командира бригады, его необдуманные преступные приказы, которые привели к вообще ненужным потерям в личном составе бригады", — пояснил "Алекс".

Он привел несколько примеров, когда своими действиями комбриг наносил вред бойцам бригады. Последним таким примером является перевод на передовую почти всей верхушки разведки бригады. В результате начальник разведки, начальник артиллерии одного из приданных батальонов, главный сержант роты разведки погибли, а командир другой роты получил ранения. Бойцы 59-й ОМПБр начали обращаться к журналистам, чтобы придать максимальную огласку о ситуации.

"Огромная просьба от бойцов этой бригады осуществить все возможные служебные проверки и расследования, отстранить Богдана Шевчука от командования подразделением и привлечь к ответственности за отдачу преступных приказов, которые привели к человеческим жертвам — это слова бойцов, которые имеют много доказательств и свидетельств. Бойцы топовые, бригада имеет за спиной большой боевой путь и успехи, однако то, что совершает комбриг — просто уничтожает бригаду и ставит под угрозу обстановку на Покровском направлении", — написал "Алекс".

Реакция 59-й бригады

После публичной огласки о комбриге офицер 59-й бригады Сергей Цехоцкий заявил, что "Пташка" не служила в бригаде, а сотрудничала с ней как волонтер. Делать выводы и давать оценку действиям командира, по его мнению, это совсем неправильно, потому что для этого надо иметь "определенное образование и знания".

"Чтобы говорить о том, что тот командир хороший, а тот плохой, надо иметь какие-то основания", — отметил он в комментарии hromadske.

Также он добавил, что комбриг Шевчук "из кожи вон лезет", чтобы что-то сделать и обеспечить бригаду. Он постоянно "находится в движении", а не просто сидит в штабе. В целом Цехоцкий заявил, что нельзя выносить подобные заявления в публичное пространство, потому что это бьет по моральному духу.

Напомним, 4 июля командир роты обвинил командование в больших потерях из-за суицидальных задач.