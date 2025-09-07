Парамедик "Пташка" из "Азовстали" попала в ДТП в Киеве: все подробности (видео)

Освобожденная из российского плена парамедик Екатерина "Пташка" Полищук попала с подругой в аварию, когда ехала на такси. Водителя не интересовало состояние здоровья пострадавших — он переживал за свою машину.

Дорожная авария произошла в ночь на 7 сентября, когда парамедик ехала домой. Об этом военная сообщила в соцсетях.

Вместе с подругой Полищук ехала домой, но буквально в 500 метрах от него водитель въехал в забор. Обе девушки испытали шок, вышли из автомобиля и пошли пешком.

"Попала в ДТП в предпоследний день в Киеве. На такси. Опережаю вопрос: да, сзади я сидела не пристегнутая. Кости целые, голова кружится, ушибы болят, ноготь надорван", — рассказала она о поездке.

Девушка признала, что не знает о состоянии здоровья водителя, ведь после ДТП его интересовало только состояние автомобиля. Также она посоветовала службе такси проводить инструкции водителям, как ездить, чтобы они ездили внимательнее и больше заботились о пассажирах.

"Вы что-то говорите своим водителям, а то они едут по ровной дороге и просто ни с чего врезаются в забор", — добавила парамедик.

Позже Полищук отметила, что после рассказа о ДТП получила массу негативных комментариев ДТП. Часть людей винили ее, а не таксиста, так как она ехала не пристегнутой. Военная считает неправильным обвинять пострадавших в таких случаях.

"У нас до сих пор нормально обвинять жертву. Если бы она была пристегнута — все было бы хорошо. Твоя вина. Почему ты ушла? Ты должна была вызвать скорую и полицию. Твоя вина. Был перегруз. Ты толстая. Твоя вина. Спасибо, что 90% людей, которые меня читают, адекватные", — заметила "Пташка".

Полищук общалась непосредственно с сервисом такси и отказалась от компенсаций. По ее словам, компания внимательно изучила проблему и обещает, что такие истории не повторятся с другими пассажирами.

