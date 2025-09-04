До 5 100 грн: таксистам в Украине грозят штрафы за русский язык

За отказ общаться с пассажирами на украинском языке таксистам грозит штраф до 5 100 грн. Языковой омбудсмен Елена Ивановская призвала все службы такси проверить водителей на знание государственного языка после языкового конфликта между таксистом и пассажиркой в Харькове.

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская 4 сентября прокомментировала языковой инцидент в Харькове и отметила, что пассажиров в транспорте должны обслуживать на украинском. За нарушение языкового закона предусмотрены штрафы в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов — то есть 3400-5100 грн.

Ивановская рассказала, что в Харькове водитель такси "в грубой пренебрежительной форме" отказался обслуживать пассажирку на государственном языке.

"В видео, которое было обнародовано в соцсетях, и жалобе гражданки — целый "букет". Кроме отказа обслуживать на украинском и выключить русскую музыку, таксист сыпал тезисами из кремлевских методичек, в частности относительно "притеснений прав русскоязычных", — отметила омбудсмен.

По ее словам, по этому инциденту готовится обращение в Национальную полицию и Службу безопасности Украины, а также принято решение о начале мероприятий государственного контроля. Ивановская отметила, что таксист в Харькове, отказавшись общаться с пассажиркой на украинском, нарушил требования статьи 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Языковой омбудсмен добавила, что призвала службы такси тщательно проверять водителей на знание украинского и оперативно реагировать на жалобы пассажиров.

