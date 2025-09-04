До 5 100 грн: таксистам в Україні загрожують штрафи за російську мову

За відмову спілкуватися з пасажирами українською мовою таксистам загрожує штраф до 5 100 грн. Мовна омбудсменка Олена Івановська закликала всі служби таксі перевірити водіїв на знання державної мови після мовного конфлікту між таксистом і пасажиркою у Харкові.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська 4 вересня прокоментувала мовний інцидент у Харкові та зазначила, що пасажирів у транспорті мають обслуговувати українською. За порушення мовного Закону передбачені штрафи у розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів — тобто 3400-5100 грн.

Івановська розповіла, що в Харкові водій таксі "у грубій зневажливій формі" відмовився обслуговувати пасажирку державною мовою.

"У відео, яке було оприлюднене в соцмережах, та скарзі громадянки — цілий "букет". Крім відмови обслуговувати українською та вимкнути російську музику, таксист сипав тезами з кремлівських методичок, зокрема щодо "утисків прав російськомовних", — зазначила омбудсменка.

За її словами, щодо цього інциденту готується звернення до Національної поліції та Служби безпеки України, а також ухвалено рішення про початок заходів державного контролю. Івановська зазначила, що таксист у Харкові, відмовившись спілкуватися з пасажиркою українською, порушив вимоги статті 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Мовна омбудсменка додала, що закликала служби таксі ретельно перевіряти водіїв на знання української та оперативно реагувати на скарги пасажирів.

Нагадаємо, 25 серпня мовна омбудсменка Олена Івановська заявила, що Верховна Рада планує заборонити українцям співати російською мовою. За її словами, наразі українське законодавство не передбачає санкцій для артистів, які виконують пісні російською.

Ювелірний бренд "Золотий Вік" припинив співпрацю з українською співачкою Настею Каменських (NK) після скандалу з російською мовою. Виконавиця на концерті у США заспівала російською та заявила, що "неважливо, якою мовою говорити".