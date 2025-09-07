Парамедик "Пташка" з "Азовсталі" потрапила в ДТП у Києві: усі подробиці (відео)

Звільнена з російського полону парамедик Катерина "Пташка" Поліщук потрапила з подругою в аварію, коли їхала на таксі. Водія не цікавив стан здоров'я постраждалих — він переживав за свою машину.

Дорожня аварія сталася в ніч на 7 вересня, коли парамедик їхала додому. Про це військова повідомила в соцмережах.

Разом із подругою Поліщук їхала додому, але буквально за 500 метрів від нього водій в'їхав у паркан. Обидві дівчини відчули шок, вийшли з автомобіля і пішли пішки.

"Потрапила в ДТП у передостанній день у Києві. На таксі. Випереджаю запитання: так, ззаду я сиділа не пристебнута. Кістки цілі, голова паморочиться, забої болять, ніготь надірваний", — розповіла вона про поїздку.

Дівчина визнала, що не знає про стан здоров'я водія, адже після ДТП його цікавив лише стан автомобіля. Також вона порадила службі таксі проводити інструкції водіям, як їздити, щоб вони їздили уважніше і більше дбали про пасажирів.

"Ви щось говоріть своїм водіям, а то вони їдуть рівною дорогою і просто ні з чого врізаються в огорожу", — додала парамедик.

Пізніше Поліщук зазначила, що після розповіді про ДТП отримала масу негативних коментарів ДТП. Частина людей звинувачували її, а не таксиста, оскільки вона їхала не пристебнутою. Військова вважає неправильним звинувачувати постраждалих у таких випадках.

"У нас досі нормально звинувачувати жертву. Якби вона була пристебнута — все було б добре. Твоя вина. Чому ти пішла? Ти повинна була викликати швидку і поліцію. Твоя провина. Було перевантаження. Ти товста. Твоя вина. Дякую, що 90% людей, які мене читають, адекватні", — зауважила "Пташка".

Поліщук спілкувалася безпосередньо з сервісом таксі і відмовилася від компенсацій. За її словами, компанія уважно вивчила проблему й обіцяє, що такі історії не повторяться з іншими пасажирами.

