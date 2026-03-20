"Пташка" з "Азовсталі" кардинально схудла та з'явилася у розкішній сукні (фото)

Звільнена з російського полону парамедик Катерина "Пташка" Поліщук приголомшила своїм новим зовнішнім виглядом.

Українська захисниця схудла на 34 кілограми, а також розповіла про свою мрію. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram та показала нове фото.

На опублікованій світлині вона з'явилася у розкішній червоній сукні з корсетом. За словами Катерини Поліщук, саме це вбрання вона одягала на випускний. А також зізналася, що тепер мріє у такому образі виступити на деокупованих територіях України в майбутньому.

"В дитинстві мріяла бути принцесою та мати пишне сяюче плаття. Зараз мрію одягнути цю сукню для туру театрами всіх деокупованих міст України. Хай це теж здійсниться. Перший ряд буде зарезервований і пустий. Для тих, хто боронив ці міста. А, і так, -34 кг і випускна сукня сидить краще, ніж на державному екзамені зі співу", — зазначила "Пташка".

Катерина Пташка з Азовсталі схудла

У коментарях Катерина Поліщук отримала багато компліментів, користувачі побажали якнайшвидшого здійснення її мрії.

Нагадаємо, що минулого року звільнена з російського полону парамедик Катерина "Пташка" Поліщук потрапила з подругою в аварію, коли їхала на таксі. Українська захисниця розповіла, що водія не цікавив стан здоров'я постраждалих — він переживав за свою машину.

Вона порадила службі таксі проводити інструкції водіям, як їздити, щоб вони їздили уважніше і більше дбали про пасажирів.

Також Фокус писав, що захисниця Маріуполя "Пташка" Катерина Поліщук розповіла про конфлікт у 59-й бригаді. Після публічного розголосу про, як заявляється, неефективне командування в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський скерував робочу групу у бригаду. Першою публічний розголос про командування надала захисниця Маріуполя "Пташка" Катерина Поліщук.