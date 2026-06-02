"Пташка" з "Азовсталі" схудла до 60 кг: який вигляд вона має зараз (фото)

Звільнена з російського полону парамедикиня Катерина Поліщук після серйозного схуднення зізналася, якою була її максимальна вага та скільки "Пташка" важить зараз.

У своєму Instagram 25-річна захисниця Маріуполя опублікувала два фото, на яких вона стоїть на вагах. Перша цифра — 95 кілограмів, а зараз Катерина важить 60 кг.

"Вийшло", — лаконічно написала дівчина.

Катерина Поліщук схудла на 35 кг Фото: Instagram

"Пташка" з "Азовсталі" схудла на 35 кг

Для таких результатів Поліщук довелося змінити спосіб харчування та налаштувати сон. "Пташка" у своїх соцмережах, ділячись своїми секретами, казала достатньо відпочивати.

Захисниця Маріуполя відмовилася від перекусів, адже ті тільки підсилюють голод, їла за принципом харчової тарілки та дотримувалася дефіциту калорій.

"Дефіцит не повинен бути великий. Це приблизно 200-300 калорій в день. І цього вам вистачить. Ви маєте витрачати більше, ніж їсте", — запевнила парамедикиня.

Зокрема, Катерина намагається харчуватися щодня за тим самим графіком та споживати багато клітковини у вигляді овочів та зелені.

"Пташка" з "Азовсталі" зараз Фото: Instagram

