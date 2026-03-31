"Пташці" з "Азовсталі" — 25. Захисниця Маріуполя кардинально схудла та змінила позивний (фото)

21-річна "Пташка" на початку повномасштабного вторгнення пішла на війну як парамедикиня до госпіталя в Маріуполі, щоб рятувати людей. Згодом Катерина Поліщук разом з іншими медиками потрапила на "Азовсталь". Після цього захисниця опинилася в російському полоні. А у вересні 2022 року Україна повернула додому.

Сьогодні, 31 березня, їй виповнюється 25 років. Фокус з нагоди дня народження захисниці розповідає, що вона змінила позивний та як наразі виглядає.

"Пташка" з "Азовсталі" кардинально схудла

На нещодавно опублікованій світлині в березні 2026 року схудла парамедикиня з'явилася у вечірній червоній сукні з корсетом. За словами Катерини, саме це вбрання вона одягала на випускний. Виявилося, що іменинниця перед цим кадром схудла на 34 кілограми.

"В дитинстві мріяла бути принцесою та мати пишне сяюче плаття. Зараз мрію одягнути цю сукню для туру театрами всіх деокупованих міст України. Хай це теж здійсниться. Перший ряд буде зарезервований і пустий. Для тих, хто боронив ці міста. А, і так, -34 кг і випускна сукня сидить краще, ніж на державному екзамені зі співу", — написала "Пташка".

"Пташка" з "Азовсталі" кардинально схудла Фото: Instagram

Загибель нареченого

Захисниця в інтервʼю Раміні Есхакзай розповідала про свого нареченого Ярослава, який загинув у Маріуполі. Його іменинниця називає своїм ангелом-охоронцем.

"Так вийшло, він дуже хотів зі мною одружитися. А я постійно казала, що це буде після війни, тому що зараз не на часі. І от, помирає мій найкращий друг, я розумію, що це вже все. Я розумію, що найбільш ймовірно, що ми звідси не вийдемо. Я кажу хлопцям: "Передайте Ярославу, хай приїде до мене, я хочу йому щось сказати", — розповіла "Пташка".

Іменинниця зізналася, що наречений приїздив до неї двічі. Проте вона була відсутня, бо відвозила свого друга Віталія до лікарні: "Коли він був ще живий, я його відвозила до лікарні, сподівалася, що буде шанс його врятувати, але ми не встигли. От поки я їздила, Ярослав двічі приїжджав по мене, він мене шукав, але він мене не знайшов. В результаті я так і не встигла йому сказати, що я згодна вийти за нього заміж".

Поліщук розповіла, що її коханий загинув, рятуючи побратима.

Наречений "Пташки" Ярослав Фото: YouTube

"Пташка" змінила позивний

Нині Катерина Поліщук продовжує працювати задля перемоги України, але не розкриває, що саме робить. Також іменинниця обрала для себе новий позивний, про що розповідала в інтервʼю Марічці Падалко.

"Я не висвітлюю свою військову професію з метою безпеки, як і свій новий позивний… Розумієте, позивний надається для того, щоб деперсоналізувати людину з її особистістю по рації. А тут, вибачте, якщо я скажу в рацію, що я Катерина Поліщук, росіяни менше зрозуміють, аніж якщо я скажу, що я "Пташка", — каже парамедикиня.

Вона наразі не планує розкривати свій новий позивний з міркувань безпеки.

Катерина "Пташка" Поліщук Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

