"Пташке" с "Азовстали" — 25. Защитница Мариуполя кардинально похудела и сменила позывной (фото)
21-летняя "Пташка" в начале полномасштабного вторжения пошла на войну как парамедик в госпиталь в Мариуполе, чтобы спасать людей. Впоследствии Екатерина Полищук вместе с другими медиками попала на "Азовсталь". После этого защитница оказалась в российском плену. А в сентябре 2022 года Украина вернула ее домой.
Сегодня, 31 марта, ей исполняется 25 лет. Фокус по случаю дня рождения защитницы рассказывает, что она сменила позывной и как сейчас выглядит.
"Пташка" с "Азовстали" кардинально похудела
На недавно опубликованной фотографии в марте 2026 года похудевший парамедик появилась в вечернем красном платье с корсетом. По словам Екатерины, именно этот наряд она надевала на выпускной. Оказалось, что именинница перед этим кадром похудела на 34 килограмма.
"В детстве мечтала быть принцессой и иметь пышное сияющее платье. Сейчас мечтаю одеть это платье для тура по театрам всех деоккупированных городов Украины. Пусть это тоже осуществится. Первый ряд будет зарезервирован и пустой. Для тех, кто защищал эти города. А, и да, -34 кг и выпускное платье сидит лучше, чем на государственном экзамене по пению", — написала "Пташка".
Гибель жениха
Защитница в интервью Рамине Эсхакзай рассказывала о своем женихе Ярославе, который погиб в Мариуполе. Его именинница называет своим ангелом-хранителем.
"Так получилось, он очень хотел на мне жениться. А я постоянно говорила, что это будет после войны, потому что сейчас не ко времени. И вот, умирает мой лучший друг, я понимаю, что это уже все. Я понимаю, что наиболее вероятно, что мы отсюда не выйдем. Я говорю ребятам: "Передайте Ярославу, пусть приедет ко мне, я хочу ему что-то сказать", — рассказала "Пташка".
Именинница призналась, что жених приезжал к ней дважды. Однако она отсутствовала, потому что отвозила своего друга Виталия в больницу: "Когда он был еще жив, я его отвозила в больницу, надеялась, что будет шанс его спасти, но мы не успели. Вот пока я ездила, Ярослав дважды приезжал за мной, он меня искал, но он меня не нашел. В результате я так и не успела ему сказать, что я согласна выйти за него замуж".
Полищук рассказала, что ее любимый погиб, спасая побратима.
"Пташка" сменила позывной
Сейчас Екатерина Полищук продолжает работать ради победы Украины, но не раскрывает, что именно делает. Также именинница выбрала для себя новый позывной, о чем рассказывала в интервью Маричке Падалко.
"Я не освещаю свою военную профессию в целях безопасности, как и свой новый позывной... Понимаете, позывной предоставляется для того, чтобы деперсонализировать человека с его личностью по рации. А здесь, извините, если я скажу в рацию, что я Екатерина Полищук, россияне меньше поймут, чем если я скажу, что я "Пташка", — говорит парамедик.
Она пока не планирует раскрывать свой новый позывной из соображений безопасности.
