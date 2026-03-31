"Пташке" с "Азовстали" — 25. Защитница Мариуполя кардинально похудела и сменила позывной (фото)

21-летняя "Пташка" в начале полномасштабного вторжения пошла на войну как парамедик в госпиталь в Мариуполе, чтобы спасать людей. Впоследствии Екатерина Полищук вместе с другими медиками попала на "Азовсталь". После этого защитница оказалась в российском плену. А в сентябре 2022 года Украина вернула ее домой.

Сегодня, 31 марта, ей исполняется 25 лет. Фокус по случаю дня рождения защитницы рассказывает, что она сменила позывной и как сейчас выглядит.

"Пташка" с "Азовстали" кардинально похудела

На недавно опубликованной фотографии в марте 2026 года похудевший парамедик появилась в вечернем красном платье с корсетом. По словам Екатерины, именно этот наряд она надевала на выпускной. Оказалось, что именинница перед этим кадром похудела на 34 килограмма.

"В детстве мечтала быть принцессой и иметь пышное сияющее платье. Сейчас мечтаю одеть это платье для тура по театрам всех деоккупированных городов Украины. Пусть это тоже осуществится. Первый ряд будет зарезервирован и пустой. Для тех, кто защищал эти города. А, и да, -34 кг и выпускное платье сидит лучше, чем на государственном экзамене по пению", — написала "Пташка".

"Пташка" с "Азовстали" кардинально похудела

Гибель жениха

Защитница в интервью Рамине Эсхакзай рассказывала о своем женихе Ярославе, который погиб в Мариуполе. Его именинница называет своим ангелом-хранителем.

"Так получилось, он очень хотел на мне жениться. А я постоянно говорила, что это будет после войны, потому что сейчас не ко времени. И вот, умирает мой лучший друг, я понимаю, что это уже все. Я понимаю, что наиболее вероятно, что мы отсюда не выйдем. Я говорю ребятам: "Передайте Ярославу, пусть приедет ко мне, я хочу ему что-то сказать", — рассказала "Пташка".

Именинница призналась, что жених приезжал к ней дважды. Однако она отсутствовала, потому что отвозила своего друга Виталия в больницу: "Когда он был еще жив, я его отвозила в больницу, надеялась, что будет шанс его спасти, но мы не успели. Вот пока я ездила, Ярослав дважды приезжал за мной, он меня искал, но он меня не нашел. В результате я так и не успела ему сказать, что я согласна выйти за него замуж".

Полищук рассказала, что ее любимый погиб, спасая побратима.

Жених "Пташки" Ярослав Фото: YouTube

"Пташка" сменила позывной

Сейчас Екатерина Полищук продолжает работать ради победы Украины, но не раскрывает, что именно делает. Также именинница выбрала для себя новый позывной, о чем рассказывала в интервью Маричке Падалко.

"Я не освещаю свою военную профессию в целях безопасности, как и свой новый позывной... Понимаете, позывной предоставляется для того, чтобы деперсонализировать человека с его личностью по рации. А здесь, извините, если я скажу в рацию, что я Екатерина Полищук, россияне меньше поймут, чем если я скажу, что я "Пташка", — говорит парамедик.

Она пока не планирует раскрывать свой новый позывной из соображений безопасности.

Екатерина "Пташка" Полищук Фото: ptashka_from_azovstal / Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Освобожденная из российского плена парамедик Екатерина "Пташка" Полищук ошеломила своим внешним видом.

В прошлом году освобожденная из российского плена парамедик Полищук попала с подругой в аварию, когда ехала на такси.

Кроме того, защитница Мариуполя рассказала о конфликте в 59-й бригаде.