Відома українська ведуча схудла на 40 кілограм: як їй це вдалось (фото)

Радіоведуча Юлія Карпова поділилася історією свого схуднення, завдяки якому їй вдалося позбутися 40 кілограмів. Вона переконує: головний секрет не в жорстких дієтах, а в правильному підході до здоров’я та психологічного стану.

Карпова відверто розповіла про свій досвід боротьби із зайвою вагою. За словами знаменитості, у процесі схуднення найважливіше — не довіряти сумнівним порадам із соціальних мереж. Під час розмови у проєкті "Наодинці з Гламуром" Карпова пояснила, що справжні зміни починаються не з популярних дієт чи швидких методів із інтернету, а з комплексної роботи зі спеціалістами.

Як Юлія Карпова схудла на 40 кілограм

Ведуча переконана, що людям, які хочуть схуднути, варто насамперед звернутися до лікаря-ендокринолога. У деяких випадках, за її словами, також може бути необхідна допомога психіатра або психотерапевта, адже питання ваги часто пов’язані з психологічним станом та гормональним балансом.

Відео дня

Юлія Карпова у 2023 році Фото: Instagram

Карпова також зауважила, що поширена порада "просто менше їсти" не завжди працює і часто ігнорує реальні причини проблем із вагою.

Крім того, ведуча зізналася, що не боїться повернення зайвих кілограмів. За її словами, вона почувалася комфортно і з більшою вагою, а пишні форми не вважає чимось негативним.

Юлія Карпова в 2026 році Фото: Instagram

Карпова додала, що для неї головне — відчувати комфорт у власному тілі. Саме цей критерій, на її думку, і має бути основним орієнтиром для кожної людини.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.