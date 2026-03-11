Ілона Гвоздьова здивувала схудненням на 27 кілограм: який вигляд має зірка (фото)

Українська хореографиня Ілона Гвоздьова здивувала результатом свого схуднення після вагітності — їй вдалося позбутися 27 кілограмів. Танцівниця зізналася, що досягла цього без виснажливих дієт і суворих обмежень.

Зірка набрала зайву вагу під час першої вагітності, а після народження доньки замислилася над тим, як повернутися до форми. Утім, замість жорстких дієт Ілона вирішила діяти м’якше та уважніше ставитися до свого організму. Про це Гвоздьова розказала в Instagram.

Ілона Гвоздьова розповіла, як їй вдалось схуднути

Хореографиня розповіла, що зробила ставку на поступові та природні зміни: щоденні прогулянки, дихальні практики та танці. Саме такий підхід, за її словами, допоміг тілу поступово відновитися та позбутися зайвих кілограмів.

"Після народження доньки я набрала 23 кіло, і перша думка була – як повернути форму. Але потім прийшла інша думка: а якщо почати не з виснаження, а з прийняття або вдячності своєму тілу? Я не пішла на жорстку дієту, а почала прислухатися до ритму свого тіла. Щоденна прогулянка, практика дихання, танців — і тіло зреагувало", — поділилася танцівниця.

Відео дня

Ілона Гвоздьова похвалилась схудненням на 27 кілограм Фото: Instagram

Гвоздьова також наголосила, що обрала шлях здорового та поступового схуднення, щоб результат був тривалим. Вона не ставила собі жорстких термінів і більше зосереджувалася на прийнятті себе, ніж на боротьбі з цифрами на вагах.

"Найважливіше, я не ставила собі дедлайнів щодо повернення у форму, я прислухалась до тіла. Кожен рух був не на виснаження, а на перспективний результат і здорове тіло. Я не змагалась за результат, я прагнула не втратити відчуття себе та прийняття себе, яке не вимірюють в кілограмах", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Схудла на 25 кг Могилевська зізналась, що саме їсть двічі на день.

Тіна Кароль помітно схудла, а у мережі запідозрили ймовірну причину.

Крім того, зірка реаліті-шоу "Великі сестри" Теммі Слейтон, яка схудла на 220 кг, показала оновлену фігуру.