Илона Гвоздева удивила похудением на 27 килограмм: как выглядит звезда (фото)

Украинский хореограф Илона Гвоздева удивила результатом своего похудения после беременности — ей удалось избавиться от 27 килограммов. Танцовщица призналась, что достигла этого без изнурительных диет и строгих ограничений.

Звезда набрала лишний вес во время первой беременности, а после рождения дочери задумалась над тем, как вернуться в форму. Впрочем, вместо жестких диет Илона решила действовать мягче и внимательнее относиться к своему организму. Об этом Гвоздева рассказала в Instagram.

Илона Гвоздева рассказала, как ей удалось похудеть

Хореограф рассказала, что сделала ставку на постепенные и естественные изменения: ежедневные прогулки, дыхательные практики и танцы. Именно такой подход, по ее словам, помог телу постепенно восстановиться и избавиться от лишних килограммов.

"После рождения дочери я набрала 23 кило, и первая мысль была — как вернуть форму. Но потом пришла другая мысль: а если начать не с истощения, а с принятия или благодарности своему телу? Я не пошла на жесткую диету, а начала прислушиваться к ритму своего тела. Ежедневная прогулка, практика дыхания, танцев — и тело среагировало", — поделилась танцовщица.

Илона Гвоздева похвасталась похудением на 27 килограмм Фото: Instagram

Гвоздева также отметила, что выбрала путь здорового и постепенного похудения, чтобы результат был длительным. Она не ставила себе жестких сроков и больше сосредотачивалась на принятии себя, чем на борьбе с цифрами на весах.

"Самое важное, я не ставила себе дедлайнов по возвращению в форму, я прислушивалась к телу. Каждое движение было не на истощение, а на перспективный результат и здоровое тело. Я не соревновалась за результат, я стремилась не потерять ощущение себя и принятия себя, которое не измеряют в килограммах", — подытожила она.

