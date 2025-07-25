Девушка, похудевшая на 220 кг, показала обновленную фигуру (видео)

38-летняя звезда реалити-шоу "Большие сестры" Тэмми Слейтон в очередной роз шокировала поклонников своей целеустремленностью и трансформацией.

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Тэмми Слейтон, которая смогла похудеть с 328 до 108 килограммов, продемонстрировала свою новую фигуру в видео, опубликованном в TikTok.

Она поет под фонограму и танцует под вирусный мем о самоуважении, одетая в ярко-розовую футболку, заправленную в синие джинсы.

Похудевшая Тэмми Слейтон

"Забудьте о депрессии. Забудьте о стрессе и начните считать себя благословенными. Вы восхитительны такой, какая вы есть. Никогда не забывайте об этом", – подписала она видео.

В ролике Тэмми добавила:

"Мне безумно нравится эта песня, и я знаю, что не умею танцевать — я просто пытаюсь веселиться".

Ее подписчики были в восторге от того, что Тэмми так легко двигается. Еще несколько лет назад она не могла передвигаться без инвалидной коляски и дышать без кислородного баллона.

Тэмми Слейтон до похудения Фото: Скриншот

Слейтон перенесла бариатрическую операцию в 2022 году, а затем, когда начала стремительно худеть, и ее кожа обвисла, она прошла через ряд операций по удалению кожи, делясь с подписчиками каждым этапом своего преображения.

Путь Тэмми к похудению был в центре внимания в программе "1000-фунтовые сестры", и в апреле она поделилась своим самым важным достижением: потерей 228 кг.

"Когда я была тяжелее всего, я весила больше 328 кг, сейчас я вешу 108 кг", – говорила она.

Девушка даже сравнила свой прогресс с прогрессом своей сестры, 37-летней Эми Слейтон, которая сбросила 76 кг.

"Все говорят мне, что я выгляжу меньше Эми. В это трудно поверить. Не могу поверить, что я это сделала", – не скрывает гордости блогер.

Тэмми (слева) и ее сестра Эми в начале борьбы с лишним весом Фото: Скриншот

После своей колоссальной потери веса Тэмми в июне рассказала, что в начале этого года наконец-то легла под нож для долгожданной операции по удалению кожи.

С тела Тэмми удалили почти семь килограммов обвисшей кожи

"Меня просто переполняло волнение. Я очень много работала ради этого, и вот это случилось. Уверена, по моему лицу было заметно, насколько я была сначала шокирована, а затем переполнена радостью", – признавалась она.

Тэмми провела 14 месяцев в реабилитационном центре Windsor Lane в Гибсонбурге, штат Огайо, где сбросила более 180 кг благодаря интенсивному лечению и бариатрической хирургии.

Фото: Скриншот

Именно там она познакомилась с Калебом Уиллингемом, который впоследствии стал ее мужем. Он тоже боролся с лишним весом.

Пара обменялась клятвами на скромной церемонии, на которой присутствовало около 30 человек. Бракосочетание провела их сиделка.

К сожалению, их супружеское счастье оказалось недолгим. Калеб скончался всего несколько месяцев спустя в возрасте 40 лет, и причина смерти так и не была оглашена.

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