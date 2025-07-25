Дівчина, яка схудла на 220 кг, показала оновлену фігуру (відео)

38-річна зірка реаліті-шоу "Великі сестри" Теммі Слейтон вкотре шокувала прихильників своєю цілеспрямованістю та трансформацією.

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Теммі Слейтон, котра схудла з 328 до 108 кілограмів, продемонструвала свою нову фігуру у відео, опублікованому в TikTok.

Вона співає під фонограму і танцює під вірусний мем про самоповагу, одягнена в яскраво-рожеву футболку, заправлену в сині джинси.

Теммі Слейтон, яка схудла

"Забудьте про депресію. Забудьте про стрес і почніть вважати себе благословенними. Ви чудові такою, яка ви є. Ніколи не забувайте про це", — підписала вона відео.

У ролику Теммі додала:

"Мені шалено подобається ця пісня, і я знаю, що не вмію танцювати — я просто намагаюся веселитися".

Її підписники були в захваті від того, що Теммі так легко рухається. Ще кілька років тому вона не могла пересуватися без інвалідного візка і дихати без кисневого балона.

Теммі Слейтон до схуднення Фото: Скриншот

Слейтон перенесла баріатричну операцію 2022 року, а потім, коли почала стрімко худнути, і її шкіра обвисла, вона пройшла через низку операцій з видалення шкіри, ділячись з підписниками кожним етапом свого перетворення.

Шлях Теммі до схуднення був у центрі уваги в програмі "1000-фунтові сестри", і в квітні вона поділилася своїм найважливішим досягненням: втратою 228 кг.

"Коли я була найважчою, я важила понад 328 кг, зараз я важу 108 кг", — говорила вона.

Дівчина навіть порівняла свій прогрес із прогресом своєї сестри, 37-річної Емі Слейтон, яка скинула 76 кг.

"Усі кажуть мені, що я виглядаю меншою за Емі. У це важко повірити. Не можу повірити, що я це зробила", — не приховує гордості блогерка.

Теммі (ліворуч) та її сестра Емі на початку боротьби із зайвою вагою Фото: Скриншот

Після своєї колосальної втрати ваги Теммі в червні розповіла, що на початку цього року нарешті лягла під ніж для довгоочікуваної операції з видалення шкіри.

З тіла Теммі видалили майже сім кілограмів обвислої шкіри

"Мене просто переповнювало хвилювання. Я дуже багато працювала заради цього, і ось це сталося. Упевнена, по моєму обличчю було помітно, наскільки я була спочатку шокована, а потім переповнена радістю", — зізнавалася вона.

Теммі провела 14 місяців у реабілітаційному центрі Windsor Lane у Гібсонбурзі, штат Огайо, де скинула понад 180 кг завдяки інтенсивному лікуванню та баріатричній хірургії.

Фото: Скриншот

Саме там вона познайомилася з Калебом Віллінгемом, який згодом став її чоловіком. Він теж боровся із зайвою вагою.

Пара обмінялася клятвами на скромній церемонії, на якій були присутні близько 30 осіб. Одруження провела їхня доглядальниця.

На жаль, їхнє подружнє щастя виявилося недовгим. Калеб помер лише через кілька місяців у віці 40 років, і причину смерті так і не було оголошено.

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