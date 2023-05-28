Зірка реаліті-шоу "Великі сестри" різко втратила 135 кг ваги (фото, відео)

Зірка реаліті-шоу "Великі сестри" Теммі Слейтон пройшла великий шлях до того, щоб зробити операцію зі зменшення шлунка.

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Зірка реаліті-шоу "Великі сестри" Теммі Слейтон потрапила в об'єктиви папараці в Індіані і дуже здивувала їх тим, що ходить самостійно, не користуючись сторонньою допомогою, і на ній не було кисневої трубки, повідомляє The Sun.

36-річна жінка пізніше опублікувала кілька фото в соцмережі, в яких не використовувала фільтри та показала себе на нинішній стадії боротьби з ожирінням.

Теммі втратила понад 135 кілограмів ваги після того, як перенесені проблеми із самопочуттям спонукали її змінити своє життя.

Здатність ходити самостійно — великий подвиг для жінки, яка колись важила 325 кілограмів, і сім'я котрої вважала, що вона помре через п'ять років. Дійшло до того, що через ожиріння Теммі не могла дихати, і її наприкінці 2021 року доправили до лікарні з коронавірусом. Вона провела три тижні на апараті життєзабезпечення. Після цього американка зареєструвалася у програмі харчової залежності, а також кинула палити та пити.

В останньому сезоні "Великих сестер" Теммі досягла своєї мети схуднути – з 325 кілограмів до 242 – та успішно пройшла баріатричну операцію. Хірурги зменшили її розміри шлунка. До речі, США щороку виконується приблизно 250 000 таких процедур. Її вага зараз продовжує знижуватись.

"Я схвильована, пишаюся, — просто всі емоції. Я довела, що всі помилялися. Всі, хто сумнівався в мені, нарешті я отримала своє! Момент, коли я сказала тобі так!", — заявила Теммі.

Ба більше, зірка шоу знайшла нове кохання після того, як стало відомо, що вона розлучилася зі своїм чоловіком Калебом Віллінгемом. Американка зустрічається з 25-річним тіктокером Грегом Морганом, з яким познайомилася через програму для знайомств. Джерело повідомило виданню, що вони "відразу знайшли спільну мову" і "зустрічаються вже близько місяця".

"Він приходив до неї кілька разів. Він їде на шестигодинному автобусі з Індіанаполіса, щоб відвідати її у Кентуккі", – розповів інсайдер.

"Великі сестри" ("1000-фунтові сестри") – реаліті-шоу на каналі TLC. Воно присвячене сестрам Еммі та Теммі Слейтон, які на момент зйомок важили 406 та 605 фунтів відповідно (184 та 274 кг). Зіткнувшись із серйозними проблемами фізичного та психічного здоров'я, сестри Слейтон вирішили скинути вагу та відновити контроль над своїм життям. У процесі зйомок Теммі погладшала ще більше, що посилила пандемія коронавірусу. Зараз вона – на шляху до одужання.

Раніше Фокус писав, як Ребел Вілсон у сукні з глибоким декольте показала грандіозні результати схуднення. Зірка скинула понад 30 кг.