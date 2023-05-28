Звезда реалити-шоу "Большие сестры" резко потеряла 135 кг веса (фото, видео)

Звезда реалити-шоу "Большие сестры" Тэмми Слейтон проделала большой путь к тому, чтобы сделать операцию по уменьшению желудка.

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Звезда реалити-шоу "Большие сестры" Тэмми Слейтон попала в объективы папарацци в Индиане и очень удивила их тем, что ходит самостоятельно, не пользуясь посторонней помощью, и на ней не было кислородной маски, сообщает The Sun.

36-летняя женщина позже опубликовала несколько фотографий в соцсети, в которых не использовала фильтры и показала себя на нынешней стадии борьбы с ожирением.

Тэмми потеряла свыше 135 килограммов веса после того, как перенесенные проблемы с самочувствием побудили ее изменить свою жизнь.

Способность ходить самостоятельно — большой подвиг для женщины, которая когда-то весила 325 килограммов, и чья семья считала, что она умрет через пять лет. Дошло до того, что из-за ожирения Тэмми не могла дышать, и ее в конце 2021 года доставили в больницу с коронавирусом. Она провела три недели на аппарате жизнеобеспечения. После этого американка зарегистрировалась в программе пищевой зависимости, а также бросила курить и пить.

В последнем сезоне "Больших сестер" Тэмми достигла своей цели похудеть – с 325 килограммов до 242 – и успешно прошла бариатрическую операцию. Хирурги уменьшили ей размеры желудка. Кстати, в США каждый год выполняется примерно 250 000 таких процедур. Ее вес сейчас продолжает снижаться.

"Я взволнована, горжусь, – просто все эмоции. Я доказала, что все ошибались. Все, кто сомневался во мне, наконец-то я получила свое! Момент, когда я сказала тебе так!", – заявила Тэмми.

Более того, звезда шоу нашла новую любовь после того как стало известно, что она рассталась со своим мужем Калебом Уиллингемом. Американка встречается с 25-летним тиктокером Грегом Морганом, с которым познакомилась через приложение для знакомств. Источник сообщил изданию, что они "сразу же нашли общий язык" и "встречаются уже около месяца".

"Он приходил к ней несколько раз. Он едет на шестичасовом автобусе из Индианаполиса, чтобы навестить ее в Кентукки", – рассказал инсайдер.

"Большие сестры" ("1000-фунтовые сестры") – реалити-шоу на канале TLC. Оно посвящено сестрам Эмми и Тэмми Слейтон, которые на момент съемок весили 406 и 605 фунтов соответственно (184 и 274 кг) Столкнувшись с серьезными проблемами физического и психического здоровья, сестры Слейтон решили сбросить вес и восстановить контроль над своей жизнью. В процессе съемок Тэмми поправилась еще больше, что усугубила пандемия коронавируса. Сейчас же она – на пути к исцелению.

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