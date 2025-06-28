Цена идеального тела: как моду на бодипозитив сменила мода на экстремальное похудение

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Невесте нужно было сделать еще одну последнюю вещь, прежде чем она пошла к алтарю. "Сейчас я нахожусь в ванной комнате в своем свадебном платье. Я попросила всех оставить меня на несколько минут, чтобы я могла написать тебе это сообщение". Кому она писала — дальнему другу? Старому любовнику — тому, который ушел?

В начале своего "путешествия" невеста весила 134 фунта. "Моей целью было сбросить всего 5 фунтов", — написала она, но каким-то образом ей удалось опуститься до 110. "Я плачу, когда пишу это, потому что никогда не чувствовала себя такой здоровой и уверенной. СПАСИБО!!!" Сообщение сопровождалось двумя фотографиями — до и после. На первой изображена худая женщина, на второй — кости женщины видны под кожей, леггинсы обвисшие. Всем этим она была обязана Лив Шмидт, 23-летней активистке, известной своим жестким, без обиняков, подходом к сохранению стройности. "Ты для меня как лучшая подруга и сестра", — написала невеста Шмидт, которая затем поделилась этим сообщением в Instagram.

Шмидт — королева SkinnyTok, уголка интернета, где худые, преимущественно белые женщины пытаются сделать Америку снова худой. Ее видеоролики на тему "Что я ем каждый день, чтобы оставаться худой" привели ее к вирусной популярности около года назад. Вот она с мятным чаем, который всегда пьет перед едой, чтобы проверить, действительно ли она голодна или просто скучает, или с мороженым высотой в милю — съедает за три кусочка, прежде чем бросить. Она четко дает понять, что остается худой, если не ест много. Многие находят это освежающе честным. Другие считают, что она пропагандирует расстройства пищевого поведения.

Инфлюенсеры осудили ее, журналы опубликовали язвительную критику. В прошлом месяце Мета лишила ее возможности продавать подписки (20 долларов в месяц за доступ к приватному контенту и групповому чату "Skinni Société") в Instagram, а в этом месяце TikTok запретил хэштег SkinnyTok по всему миру, заявив, что он "связан с нездоровым контентом о похудении". В ответ правые поддержали Шмидт. Ее отменили, а это значит, что она может стать более влиятельной, чем когда-либо.

Я не собиралась присоединяться к легионам молодых женщин на SkinnyTok. Все произошло быстро. Мне понравился ролик в Instagram о "Легком высокобелковом низкокалорийном завтраке". То, что я получила дальше, я не просила. В течение нескольких часов моя страница в Instagram была наводнена видеороликами с условно красивыми, худыми женщинами, проповедующими одну мысль: "Перестаньте есть!". Такие фразы, как "Ты не собака, не лечи себя едой" и классическая фраза Кейт Мосс "Ничто не вкусно так, как худоба", стали наводнять мою ленту и мое подсознание.

Однажды за обедом с подругой я не доела свой салат. "Ты знаешь Лив Шмидт?", — спросила я.

"Правило трех укусов"? Конечно, знаю. Она своего рода гений".

Я поняла, что спустилась в эту кроличью нору не одна.

"Я знаю, что советы, которые я получаю от этих женщин, нездоровы, — говорит другая подруга, — но "все, чего я хочу, находится по другую сторону от худобы, и эти женщины помогут мне туда попасть".

Откуда взялась Шмидт и что случилось с движением "позитивности тела", которое так громко пропагандировалось на протяжении последнего десятилетия?

Питание должно быть прежде всего здоровым Фото: Getty Images

В Интернете можно создать сообщество вокруг чего угодно. Когда я была ребенком в 2000-х годах, девочки-подростки с расстройствами пищевого поведения собирались на сайтах, посвященных "похуданию", где они могли обмениваться советами. Таблоиды раскупали материалы о бодишейминге — в один день Бритни Спирс была слишком толстой, в другой — Линдси Лохан слишком худой, а мы с подругами ходили со 100-калорийными упаковками "Чипс Ахой!" в ланчбоксах. К тому времени, когда я была подростком, появилось движение бодипозитива, обещавшее изменить культуру. В рекламных кампаниях стали появляться модели plus-size. Активисты утверждали, что проблема не в женских телах, а в том, что женщины чувствуют себя плохо из-за своего тела.

Однако когда люди пытались заставить общество принять новые нормы тела, общество выходило из себя, вытаскивая на поверхность много скрытой ненависти. "Позитивность тела не нашла отклика у многих людей, потому что это было похоже на ложь", — сказала мне Маалвика Бхат, 25-летняя участница движения TikTok, получающая докторскую степень в области информатики и коммуникаций в Северо-Западном университете. Многие считали, что движение отрицает как практические риски для здоровья, связанные с лишним весом, так и готовность Америки отбросить укоренившуюся фобию жира.

Оземпик ускорил обратную реакцию на бодипозитив. Многие лидеры движения plus-size за бодипозитив замолчали и уменьшились в размерах. Их последователи заметили, что они используют этот препарат для похудения. Оказывается, для того чтобы измениться, не обязательно любить себя таким, какой ты есть, и не обязательно страдать. Достаточно иметь рецепт и достаточно денег, чтобы его оплатить.

Но иногда не нужно и рецепта — достаточно SkinnyTok. Чтобы стать ультратонким, вам просто нужны плохие отношения с едой, которые подпитываются худым незнакомцем, выкрикивающим в ваш адрес злобные мантры. В конце концов, долговременный эффект движения бодипозитива, возможно, заключается в том, что оно доказало справедливость того самого послания, с которым оно пыталось бороться, — что к худым людям относятся лучше. По крайней мере многие женщины считают, что SkinnyTok говорит им правду.

Я начала внимательнее прислушиваться к видеороликам SkinnyTok. Они были не просто о самоистязании. Они были о том, как быть стильной. Они говорили о том, что нужно быть леди — правильной женщиной, на которую мужчины пускают слюни. А главное, они были о том, как быть маленькой.

Влиятельные пользователи SkinnyTok практически никогда не говорят в своих видео о политике. Они не проповедуют о Дональде Трампе, не говоря уже о таких вопросах, как аборты или иммиграция. И все же все то, о чем они говорят — акцент на девочках, на том, как девочки должны себя вести и какими маленькими они должны быть — это, конечно же, политика.

Через несколько дней после того, как моя лента Instagram покорилась поглощению SkinnyTok, в нее начал просачиваться контент от tradwife. Красивые женщины, пекущие хлеб в льняных платьях, говорили мне о том, что я должна принять свою божественную женственность. Мне следует подумать о "более мягкой жизни" и "принятии своей естественной роли". Внезапно я задумалась о том, стоит ли мне, одинокой женщине в возрасте 20 лет, живущей на Манхэттене, променять все это на то, чтобы стать матерью 10 детей на ферме в Монтане.

Посмотрите еще несколько таких видео, и вскоре вы будете направлены к мамам, выступающим против вакцинации, или к подкасту о здоровом образе жизни Алекса Кларка "Культурная аптечка", или к полномасштабной конспирологической вселенной альт-правых. Просто так устроен интернет. Эвиана Лейдиг, автор книги "Женщины крайне правых: Social Media Influencers and Online Radicalization", видит связь между SkinnyTok и tradwives в их "очень сильном визуальном представлении женственности". Хотели они того или нет, но они стали частью одного и того же конвейера. Алгоритмы привлекают ваше внимание более легким и понятным контентом, одновременно знакомя вас с более экстремистскими точками зрения. По ее словам, альт-правые отлично умеют делать устремленный и, казалось бы, аполитичный контент, к которому зрители относятся с пониманием. "Это преднамеренная стратегия, которую консервативное пространство применяет в течение последних нескольких лет, чтобы использовать культурные проблемы в качестве шлюза для радикализации аудитории в сторону более экстремальных взглядов".

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По количеству подписчиков в Instagram нельзя составить политический манифест, но стоит отметить, что Шмидт следит за такими консервативными деятелями, как РФК-младший, Кэндис Оуэнс и Бретт Купер. Однако ее привлекательность не ограничивается партийной принадлежностью. Когда я опросила политически разнородную группу своих друзей, мои самые консервативные друзья открыто признались, что полюбили SkinnyTok. Многим моим прогрессивным друзьям это тоже понравилось, просто они считали, что не должны говорить об этом вслух.

Шмидт написала, что Skinni Société — это не "сообщество голодающих или экстремальных диет". Она не ответила на многочисленные просьбы об интервью, но я поговорила с Амандой Доблер, еще одним участником SkinnyTok. Она остается на TikTok, хотя ее дважды временно исключали из программы Creator Rewards Program, с помощью которой она зарабатывала деньги на своих видео, за несоблюдение "правил сообщества". Доблер почти на 10 лет старше Шмидт, поэтому она привлекает немного другую демографическую группу. Я спросила ее, считает ли она себя политическим человеком, или ее контент политически заряжен. Она ответила решительным "нет".

Доблер известна своей прямотой. В Интернете она еще более жесткая, чем Шмидт. Прямо перед нашим разговором я пролистала ее профиль в TikTok: "Ты убиваешь себя тем дерьмом, которое ешь. Это отвратительно. И вам должно быть стыдно". Я ненадолго задумалась, сможет ли она уловить мою неуверенность через телефон. Но Доблер, с которой я разговаривала, оказалась доступной и дружелюбной. Она сразу же мне понравилась. Я даже рассказала ей о том, что хотела бы изменить в своем теле. "Нет ничего плохого в том, чтобы хотеть выглядеть немного лучше", — сказала она.

В отличие от многих авторитетов SkinnyTok, которые только пришли в эту сферу, Доблер уже шесть лет является тренером по снижению веса и менталитету. Она говорит о том, как важно получать питательные вещества, а не заниматься исключительно сдержанностью. Она также настаивает на постоянных тренировках, в то время как другие сосредоточены исключительно на подсчете шагов, чтобы сжечь калории и избежать увеличения массы тела в тренажерном зале.

Я подняла вопрос о том, что контент SkinnyTok поощряет молодых людей к неправильному питанию. Доблер сказала, что она не тренирует детей и что большинство ее клиентов — люди в возрасте от 30 до 50 лет. "Я понимаю. Тяжело, если ты родитель и видишь все это в Интернете", — сказала она мне. "Но в то же время в сети есть порно, есть куча странного дерьма. Я думаю, что есть много другой цензуры, которая должна быть".

Безжалостный тон SkinnyTok созвучен многим женщинам, потому что они уже так безжалостны к себе. Я бы обманула себя, если бы сказала, что размер тела женщины не влияет на ее перспективы в плане знакомств и даже работы. Я бы солгала, если бы сказала, что не хочу быть немного стройнее — что я не хотела этого с того момента, когда впервые увидела, как моя мама критикует собственное тело в зеркале в спальне. Я не решаюсь признать, что с момента просмотра своего первого видео на SkinnyTok я похудела на четыре килограмма. Я не проходила 40 000 шагов в день и не перестала есть после трех укусов. Я просто перестала есть, когда наелась, чему, как бы глупо это ни звучало, меня научил SkinnyTok.

И все же я думаю, что пришло время отказаться от подписки. Тело моей мечты не стоит того, чтобы рисковать своим здоровьем. У меня две племянницы, 3 и 6 лет. Меня бесит мысль о том, что однажды кто-то может сказать им, чтобы они уменьшились в размерах. Для них купальник — это не что иное, как обещание, что после обеда они будут бегать под поливальной машиной. Они идеальны и мечтают быть больше, быстрее, сильнее, а не меньше.

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