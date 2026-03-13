Известная украинская ведущая похудела на 40 килограмм: как ей это удалось (фото)

Радиоведущая Юлия Карпова поделилась историей своего похудения, благодаря которому ей удалось избавиться от 40 килограммов. Она убеждает: главный секрет не в жестких диетах, а в правильном подходе к здоровью и психологическому состоянию.

Карпова откровенно рассказала о своем опыте борьбы с лишним весом. По словам знаменитости, в процессе похудения самое важное — не доверять сомнительным советам из социальных сетей. Во время разговора в проекте "Наедине с Гламуром" Карпова объяснила, что настоящие изменения начинаются не с популярных диет или быстрых методов из интернета, а с комплексной работы со специалистами.

Как Юлия Карпова похудела на 40 килограмм

Ведущая убеждена, что людям, которые хотят похудеть, стоит прежде всего обратиться к врачу-эндокринологу. В некоторых случаях, по ее словам, также может быть необходима помощь психиатра или психотерапевта, ведь вопросы веса часто связаны с психологическим состоянием и гормональным балансом.

Юлия Карпова в 2023 году

Карпова также отметила, что распространенный совет "просто меньше есть" не всегда работает и часто игнорирует реальные причины проблем с весом.

Кроме того, ведущая призналась, что не боится возвращения лишних килограммов. По ее словам, она чувствовала себя комфортно и с большим весом, а пышные формы не считает чем-то негативным.

Юлия Карпова в 2026 году

Карпова добавила, что для нее главное — чувствовать комфорт в собственном теле. Именно этот критерий, по ее мнению, и должен быть основным ориентиром для каждого человека.

